البث الحي
منوعات

"أعزهم الله".. كورونا يتيح لعمال النظافة فرصة الصلاة وحدهم بالمسجد النبوي (فيديو)

23/3/2020

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية، مقطع فيديو لأحد أئمة المسجد النبوي الشريف، وهو يؤم مجموعة من المصلين الذين اصطفوا خلفه وكانوا من عمال النظافة فقط.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، عمال النظافة وهم يصطفون خلف الإمام، أثناء أداء إحدى الصلوات بمسجد الرسول، بعدما خلت كل المساجد من المصلين.

واحتفى ناشطون ومغردون بالفيديو واعتبروه تكريما إلاهيا لهؤلاء العاملين داخل بيوت الله ليل نهار من أجل نظافته ورعايته. وقال أحدهم "عمال النظافة خدموا بيت الله فأعزهم بالصلاة فيه دون غيرهم.. سبحان من اصطفاهم من بين البشر".

وأغلقت السعودية كافة المساجد في عموم المملكة، أمام المصلين ضمن إجراءات احترازية اتخذتها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت المملكة الأحد 119 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 511. وبتسجيل الحالات الجديدة أمس، تصبح السعودية أكبر دولة بها معدل إصابة بالفيروس بين دول الخليج العربية.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في دول مجلس التعاون الخليجي الست أكثر من 1700 حالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من منوعات

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)

للمرة الأولى في العالم.. جراحة دقيقة لطفل على أنغام البيانو(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما