أردوغان يهاتف مسنة تركية بسبب كورونا.. ماذا طلب منها؟ (فيديو)

بث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو يتحدث فيه مع مسنة تركية تدعى "إيسما" عبر مكالمة هاتفية، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس التركي معلقًا على المقطع إنه اتصل بالمرأة المسنة وطلب منها البقاء في المنزل، وأردف "كانت تصلي من أجل بلادنا للتخلص من هذه الكارثة".

كما طالب أردوغان الأتراك بالبقاء في المنازل قائلًا "دعونا نبقى في منازلنا، وخاصة كبار السن مثل Esma Anne ، ونواصل نضالنا بقوة".

والأحد، أكدت تركيا ارتفاع عدد الإصابات، وأعلنت حظر التجوال الجزئي للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وذلك بعد ارتفاع الإصابات إلى 1236.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أمس الأحد، تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30.