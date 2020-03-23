البث الحي
منوعات

أردوغان يهاتف مسنة تركية بسبب كورونا.. ماذا طلب منها؟ (فيديو)

أردوغان يهاتف مسنة تركية بسبب كورونا
أردوغان يهاتف مسنة تركية بسبب كورونا
23/3/2020

بث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو يتحدث فيه مع مسنة تركية تدعى "إيسما" عبر مكالمة هاتفية، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس التركي معلقًا على المقطع إنه اتصل بالمرأة المسنة وطلب منها البقاء في المنزل، وأردف "كانت تصلي من أجل بلادنا للتخلص من هذه الكارثة".

كما طالب أردوغان الأتراك بالبقاء في المنازل قائلًا "دعونا نبقى في منازلنا، وخاصة كبار السن مثل Esma Anne ، ونواصل نضالنا بقوة".

والأحد، أكدت تركيا ارتفاع عدد الإصابات، وأعلنت حظر التجوال الجزئي للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وذلك بعد ارتفاع الإصابات إلى 1236.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أمس الأحد، تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من منوعات

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)

للمرة الأولى في العالم.. جراحة دقيقة لطفل على أنغام البيانو(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما