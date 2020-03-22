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عروسان فلسطينيان يتحديان كورونا ويتزوجان بالكمامات (فيديو)

22/3/2020

على الرغم من أنهما يعيشان في الضفة الغربية المحتلة، المغلقة بسبب المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد، قرر الفلسطينيان عماد شرف وبراء العمارنة أن يتزوجا في هذه الظروف.

وفي مشهد غير مألوف ارتدت العروس ثوبها الأبيض مع كمامة وقفاز حماية من فيروس كورونا بلون الفستان. ووضع العريس مثلها وإن كان قفازه بلون حُلته.

وقال العريس إنه كان قلقا بخصوص إقامة زفافه الآن لكن أصدقاءه على وسائل التواصل الاجتماعي شجعوه.

وانتقل العروسان إلى قاعة زفاف شبه خالية، واضطرا إلى المرور عبر نقاط تفتيش مختلفة تحت أمطار غزيرة.

ودفع الخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد الحكومات إلى تعليق رحلات الطيران وإلغاء التجمعات والمناسبات العامة وإغلاق المساجد والكنائس، إضافة إلى فرض إغلاق تام على بعض المدن حول العالم.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إنه تم اكتشاف 52 حالة في الضفة الغربية وقد تعافت 17 حالة منها.

        

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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