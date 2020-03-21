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بريطانيا تعتقل رجلا صنع دواء مزيفا لعلاج كورونا

21/3/2020

قالت الشرطة البريطانية إنها قبضت على رجل واتهمته بإنتاج دواء مزيف لعلاج فيروس كورونا ومحاولة بيعه خارج البلاد.

وألقت الشرطة القبض على فرانك لودلو، 59 عاما، واتهمته بالاحتيال وحيازة مواد لاستخدامها في هذا الاحتيال وتصنيع منتج طبي بشكل غير قانوني.

وأمرت محكمة بريطانية باستمرار احتجاز لودلو حتى 20 أبريل/ نيسان المقبل.

وتم اعتقال لودلو بعد تحقيق مشترك أجرته وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة لندن ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وبدأت القضية عندما اعترض ضباط وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية طردا قبل أيام تم إرساله من المملكة المتحدة واحتوى على 60 عبوة منفصلة لعلاج فيروس كورونا تم تصنيفها على أنها "علاج مضاد للأمراض".

وخلصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن هذا المنتج دواء غير معتمد وأبلغت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.

المصدر : رويترز
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