شاهد: فنانون ورياضيون مصريون يشاركون في "تحدي الخير" لدعم ضحايا كورونا

شارك عدد كبير من الفنانين والرياضيين في مصر في تحد جديد باسم " تحدي الخير" لإغاثة الأسر المتضررة من الأزمة الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا بمصر.

وقامت جمعية رسالة الخيرية، بطرح المبادرة، وتفاعل معها عدد كبير من نجوم المجتمع في مصر.

ونشرت الفنانة منى زكي مقطعا لها على صفحتها بإنستغرام، وقالت "أتمنى أن يحافظ كل إنسان على نفسه وعلى أسرته، ويجب أن نبقى بالبيت، ولكن للأسف هناك أسر تعتمد على الدخل اليومي، ولذلك لن يستطيعوا الذهاب لعملهم. وأنا سعيدة بالمشاركة في مبادرة جمعية رسالة، وسأدعم ثمانين أسرة".

ودعت عددا من الفنانين إلى المشاركة في التحدي، ومنهم زوجها الفنان أحمد حلمي، والفنان كريم عبد العزيز، والفنانة منة شلبي.

وعبر وسم (#الناس_لبعضيها)؛ وعد الفنان أحمد السقا بالتكفل بسبعين أسرة، ووجه الدعوة للفنان عمرو دياب وكل أصدقائه للمشاركة في التحدي.