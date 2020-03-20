شاهد: فنانون ورياضيون مصريون يشاركون في "تحدي الخير" لدعم ضحايا كورونا

شارك عدد كبير من الفنانين والرياضيين في مصر في تحد جديد باسم " تحدي الخير" لإغاثة الأسر المتضررة من الأزمة الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا بمصر.
وقامت جمعية رسالة الخيرية، بطرح المبادرة، وتفاعل معها عدد كبير من نجوم المجتمع في مصر.
ونشرت الفنانة منى زكي مقطعا لها على صفحتها بإنستغرام، وقالت "أتمنى أن يحافظ كل إنسان على نفسه وعلى أسرته، ويجب أن نبقى بالبيت، ولكن للأسف هناك أسر تعتمد على الدخل اليومي، ولذلك لن يستطيعوا الذهاب لعملهم. وأنا سعيدة بالمشاركة في مبادرة جمعية رسالة، وسأدعم ثمانين أسرة".
ودعت عددا من الفنانين إلى المشاركة في التحدي، ومنهم زوجها الفنان أحمد حلمي، والفنان كريم عبد العزيز، والفنانة منة شلبي.
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"تحدي الخير " تضامنا مع الأسر المتضررين لمواجهة فيروس كورونا #تحدي_الخير #جمعية_رسالة #كورونا @ahmedhelmy @mennagram @karimabdelazizofficial @resala.charity.organization
وعبر وسم (#الناس_لبعضيها)؛ وعد الفنان أحمد السقا بالتكفل بسبعين أسرة، ووجه الدعوة للفنان عمرو دياب وكل أصدقائه للمشاركة في التحدي.
وذكر الفنان عمرو يوسف أن المكوث في البيت هو الحل السليم، ووعد بالتكفل بمئة أسرة متضررة خلال هذا الشهر، ونقل التحدي إلى الفنان تامر حسني، وعدد آخر من الفنانين.
وقبل تامر حسني التحدي، وتكفل بـ400 أسرة، ونقل التحدي بدوره لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والإعلامي عمرو أديب، واللاعب المصري محمد صلاح.
وتكفل لاعب الزمالك شيكابالا بـ30 أسرة، وتحدى الفنان محمد رمضان، الذي تقبل بدوره التحدي، وتبرع بـ2 مليون جنيه لوزارة الصحة وجهودها في مكافحة انتشار الجائحة، ونقل رمضان التحدي لرجل الأعمال نجيب ساويرس، والكابتن رمضان صبحي، والمهندس أحمد بهجت.
ووعد اللاعب محمود تريزيغيه بالتكفل بـ40 أسرة، ونقل التحدي لعدد من نجوم الرياضة والفن.
يذكر أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من القرارات أخيرا لمكافحة انتشار العدوى، منها تعطيل الدراسة والأنشطة الرياضية وتقليص عدد العاملين بالقطاعين العام و الخاص.
وقد حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" من أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يتسبب في خسارة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في العالم العربي.
وتوقّعت اللجنة أن "يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار" هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
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