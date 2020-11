أطباء حول العالم: بقينا في العمل لأجلك فابق في البيت لأجلنا (فيديو)

وجه أطباء حول العالم رسائلهم عبر مواقع التواصل، تخاطب ضمائر المواطنين في بلادهم والعالم بأسره، وتحمل ذات المناشدة بلغات شتى "لقد بقينا في العمل لأجلك، من فضلك ابق في البيت لأجلنا".

وعبر الأطباء عن الضغط النفسي والبدني والمخاطرة التي يتعرضون لها من أجل إنقاذ الأرواح ورعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا، ووقف انتشار العدوى في أوطانهم والعالم بأسره.

وناشدوا العالم بعد شعورهم بخيبة الأمل لاستمرار الكثيرين في ممارسة أنشطتهم الاجتماعية بصورة عادية، وعدم اكتراثهم لفداحة الأزمة التي تواجه البشرية.

وتفاعل مع الحملة الأطباء والعاملون في القطاع الصحي بالدول العربية، ونشرت مؤسسة حمد الطبية بدولة قطر صورا لعاملين في القطاع الطبي لديها، يحثون الناس على البقاء في البيت، وذلك عبر وسم #سلامتي_هي_سلامتك.

رسالة من الأطباء

"لقد بقيت في العمل من أجلك.

رسالة من الأطباء

"لقد بقيت في العمل من أجلك.

إبقى في المنزل من أجلنا"

وشاركت طبيبة بقسم الطوارئ في مقاطعة فرجينيا الأمريكية صورة لها وهي محاطة بستة من موظفي المستشفى الذين يرتدون جميعهم أقنعة الوجه، وتوجهوا جميعا برسالة للعالم لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل لمنع انتشار المرض.

“We stayed at work for you. You stay at home for us.”

Love,

"We stayed at work for you. You stay at home for us."

Love,

your ER team in Richmond

وبث عاملان في أحد القطاعات الطبية مقطعا على تيك توك، وحملا عددا من الأوراق تحمل الرسائل التالية "نحن لدينا أيضا عائلات، ولكن لا نستطيع البقاء في المنزل، نحن لسنا في عطلة، من فضلك كن مسؤولا وابقى في البيت لأنني لا أستطيع ذلك، من فضلك اغسل يديك، نحن معرضون لأي شيء من أجلك، ساعدنا، واهتم بي لأهتم بك".

🩺 رسالة من الأطباء حول العالم: "أنا جالس في العمل لأجلك،

🩺 رسالة من الأطباء حول العالم: "أنا جالس في العمل لأجلك،

أرجوك إجلس في بيتك لأجلنا..!!!😟 "I stayed at work for you and you stay home for me..!!! Together we fight #COVID2019 #فيروس_كورونا_المستجدّ

إنتشرت في وسائل التواصل الإجتماعي رسالة بليغة من أطباء الطوارئ في أمريكا

يقول الأطباء :

إننا بقينا في المستشفي من أجلكم فنرجوا أن تبقوا في منازلكم من أجلنا ❤️ A message been spread in social media from ER medical team in America

We stay here for u please stay home for us❤️ pic.twitter.com/5UA09ijstF — أمين الحريري (@Alhareeriamin) March 19, 2020

وعلق أحد المغردين بقوله "كورونا أعاد ترتيب أهمية الفئات الموجودة في المجتمع لوضعها الحقيقي الأطباء و العلماء و عمال النظافة هم أهم أسباب نجاة العالم بعد الله".

#مريضه_شهره كورونا أعاد ترتيب أهمية الفئات الموجودة في المجتمع لوضعها الحقيقي الأطباء و العلماء و عمال النظافة هم أهم أسباب نجاة العالم بعد الله

بينما بمن نسميهم المشاهير ممن يظنون أنفسهم صفوة المجتمع هم في الحقيقة بلاء على المجتمع

آن الأوان أن نرفع قدر العلم والعلماء pic.twitter.com/7NYGM91bFs — تركي المطيري (@Turki_s2020) March 19, 2020

