البث الحي
منوعات

أطباء حول العالم: بقينا في العمل لأجلك فابق في البيت لأجلنا (فيديو)

أطباء عرب يشاركون في الحملة الدولية للتوعية بضرورة البقاء في البيت لتفادي انتشار الجائحة
أطباء عرب يشاركون في الحملة الدولية للتوعية بضرورة البقاء في البيت لتفادي انتشار الجائحة
20/3/2020

وجه أطباء حول العالم رسائلهم عبر مواقع التواصل، تخاطب ضمائر المواطنين في بلادهم والعالم بأسره، وتحمل ذات المناشدة بلغات شتى "لقد بقينا في العمل لأجلك، من فضلك ابق في البيت لأجلنا".

وعبر الأطباء عن الضغط النفسي والبدني والمخاطرة التي يتعرضون لها من أجل إنقاذ الأرواح ورعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا، ووقف انتشار العدوى في أوطانهم والعالم بأسره.

وناشدوا العالم بعد شعورهم بخيبة الأمل لاستمرار الكثيرين في ممارسة أنشطتهم الاجتماعية بصورة عادية، وعدم اكتراثهم لفداحة الأزمة التي تواجه البشرية.

وتفاعل مع الحملة الأطباء والعاملون في القطاع الصحي بالدول العربية، ونشرت مؤسسة حمد الطبية بدولة قطر صورا لعاملين في القطاع الطبي لديها، يحثون الناس على البقاء في البيت، وذلك عبر وسم #سلامتي_هي_سلامتك.

وشاركت طبيبة بقسم الطوارئ في مقاطعة فرجينيا الأمريكية صورة لها وهي محاطة بستة من موظفي المستشفى الذين يرتدون جميعهم أقنعة الوجه، وتوجهوا جميعا برسالة للعالم لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل لمنع انتشار المرض.

وبث عاملان في أحد القطاعات الطبية مقطعا على تيك توك، وحملا عددا من الأوراق تحمل الرسائل التالية "نحن لدينا أيضا عائلات، ولكن لا نستطيع البقاء في المنزل، نحن لسنا في عطلة، من فضلك كن مسؤولا وابقى في البيت لأنني لا أستطيع ذلك، من فضلك اغسل يديك، نحن معرضون لأي شيء من أجلك، ساعدنا، واهتم بي لأهتم بك".

 

وعلق أحد المغردين بقوله "كورونا أعاد ترتيب أهمية الفئات الموجودة في المجتمع لوضعها الحقيقي الأطباء و العلماء و عمال النظافة هم أهم أسباب نجاة العالم بعد الله".

اقرأ أيضا:

"يتصدرون الصفوف في مواجهة كورونا".. شيخ الأزهر يوجه رسالة شكر ودعم لأطباء مصر

تصفيق عبر الشرفات.. الإسبان يحيون الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

احتفاء على وسائل التواصل الاجتماعي بممرضات إيطاليات يواجهن كورونا

مفهومان مختلفان.. ما الفرق بين الوباء والجائحة؟

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)

للمرة الأولى في العالم.. جراحة دقيقة لطفل على أنغام البيانو(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

الجيش الإثيوبي يوجه اتهامات خطيرة لمدير منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم (رويترز)