صدمة وبكاء.. مساجد خالية وشعائر تقام في المنازل بسبب كورونا (فيديو)

تسبب قرار وقف صلاة الجمعة والجماعة الذي اتخذته الحكومات لمواجهة تفشي وباء كورونا في صدمة وصلت حد البكاء لدى مرتادي المساجد.

فقد بكى المؤذنون وهم يرفعون الأذان وينادون "صلوا في رحالكم"، كما بكى كثير من المصلين حينما سمعوا الأذان يرفع بينما المساجد مغلقة

الفيديو التالي يظهر بعض مشاعر المؤذنين، والأئمة، والمصلين، في عدد من الدول العربية.

كان ديوان الوقف السني في العراق قد أفتى، بعدم شرعية صلاة الجماعة في ظل الظروف الحالية؛ حفاظا على أرواح المسلمين وصحتهم.

وأعلنت السلطات الجزائرية الثلاثاء إغلاق كل المساجد وتعليق صلاة الجماعة بما فيها صلاة الجمعة، بعد جدل حول قرار إبقاء دور العبادة مفتوحة.

وفي قطر، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الثلاثاء، بيانًا يقضي بإيقاف صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد؛ للمساعدة في احتواء فيروس كورونا.

"ويوم الإثنين، صرح رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، في مؤتمر صحفي بتعليق صلاة الجماعة في المساجد، مضيفًا أن المساجد مفتوحة للأذان والصلاة الفردية فحسب؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الأوقاف في الإمارات تعليق إقامة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد ومرافقها وساحاتها وجميع المصليات، لمدة أربعة أسابيع بدءًا من الإثنين 16 مارس/آذار الجاري، على أن يعاد تقييم الوضع وفق آخر المستجدات.

وفي اليوم نفسه، أوقفت وزارة الشؤون الدينية في سلطنة عُمان، صلاة الجمعة في المساجد؛ على خلفية القلق من تفشي فيروس كورونا.

وأصدرت مؤسسة الأزهر الشريف في مصر، فتوى بجواز إيقاف صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد.

وأغلقت السعودية الحرم المكي للغرض نفسه، كما اتخذت دول عربية أخرى إجراءات مماثلة، من بينها المغرب وليبيا، في محاولات حثيثة لكسر موجة فيروس كورونا المستجد.