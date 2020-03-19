البث الحي
منوعات

السفارة البريطانية في الكويت تصدم رعاياها ومغردون يسخرون

السفارة البريطانية في الكويت تهيب بمواطنيها طلب المساعدة من أصدقائهم أو عوائلهم
السفارة البريطانية في الكويت تهيب بمواطنيها طلب المساعدة من أصدقائهم أو عوائلهم
19/3/2020

توجهت السفارة البريطانية في الكويت لمواطنيها برسالة غريبة، حيث كتبت السفارة تغريدة على صفحتها بتويتر أثارت كثيرا من السخرية.

قائلة "إذا كنت عالقًا في الكويت، ولا تملك ما يكفي من المال، رجاءً أطلب المساعدة من الأصدقاء، أو العائلة، أو من بيت الزكاة الكويتي، أو من جيش الخلاص (مؤسسة خيرية تساعد الفقراء)".

https://twitter.com/ukinkuwait/status/1240547030419812354?ref_src=twsrc%5Etfw

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل؛ فبعضهم تساءل عن مغزى الفرق بين تغريدة السفارة وما تحمله الصفحة الأولى في جواز السفر البريطاني.

الصفحة الأولى من جواز السفر البريطاني يؤكد نجدة حامل الجواز في أي مكان على وجه الأرض (مواقع التواصل)

في حين رحب آخرون بمساعدة المحتاجين من رعايا المملكة المتحدة، مؤكدين أن الكويت بلد الخير والعطاء.

وفئة أخرى وافقت على مساعدة العالقين من رعايا بريطانيا، لكن بشرطٍ غريب، تمثل في موافقة بريطانيا على تعليق بطولة الدوري، وحرمان ليفربول من الفوز باللقب، ما يعني أنهم يشجعون فرقًا أخرى!

https://twitter.com/motarsaid/status/1240596465875070976?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من منوعات

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)

للمرة الأولى في العالم.. جراحة دقيقة لطفل على أنغام البيانو(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)