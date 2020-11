السفارة البريطانية في الكويت تصدم رعاياها ومغردون يسخرون

توجهت السفارة البريطانية في الكويت لمواطنيها برسالة غريبة، حيث كتبت السفارة تغريدة على صفحتها بتويتر أثارت كثيرا من السخرية.

قائلة "إذا كنت عالقًا في الكويت، ولا تملك ما يكفي من المال، رجاءً أطلب المساعدة من الأصدقاء، أو العائلة، أو من بيت الزكاة الكويتي، أو من جيش الخلاص (مؤسسة خيرية تساعد الفقراء)".

1/2UK nationals even in Kuwait and even in normal times get into serious financial difficulty. Embassy assists them to get in touch with friends or family who may be able to provide them with financial assistance. As a last resort UK nationals sometimes need to contact charities — UKinKuwait 🇬🇧🇰🇼 (@ukinkuwait) March 19, 2020

2/2 The Embassy cannot provide financial assistance to British Nationals and we always advise to take out travel insurance before they travel. — UKinKuwait 🇬🇧🇰🇼 (@ukinkuwait) March 19, 2020

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل؛ فبعضهم تساءل عن مغزى الفرق بين تغريدة السفارة وما تحمله الصفحة الأولى في جواز السفر البريطاني.

السفارة البريطانية تقول لرعاياها:

اذا علقت بالكويت وليس معك فلوس كافية عليك التسلف من اصدقائك/عائلتك او من الجمعيات الخيرية مثل بيت الزكاه الكويتي..!

وين الجواز المكتوب عليه نحرك اسطول كامل لاجلك..!

الله يعز السعودية🇸🇦#السعوديه_نموذج_عالمي 🇸🇦https://t.co/lJtDiMiGGf — دوغلاس 🇸🇦 🐪 (@FzoLaha) March 19, 2020

الصفحة الأولى من جواز السفر البريطاني يؤكد نجدة حامل الجواز في أي مكان على وجه الأرض (مواقع التواصل)

عرفتم الآن من #العظمى ؟

سفارة بريطانيا في الكويت تقول للبريطانيين العالقين:

إذا كنت عالق في الكويت وما عندك فلوس، تسلّف أو اتجه للجمعيات الخيرية المحلية عشان يساعدونك. !!! — صلاح الغيدان (@salahalghaydan) March 19, 2020

في حين رحب آخرون بمساعدة المحتاجين من رعايا المملكة المتحدة، مؤكدين أن الكويت بلد الخير والعطاء.

All people who need help are welcome, and people in Kuwait are glad to provide help, but as an embassy of a global superpower, your statement is puzzling and, well, unfortunate. — Mohammed Aldoub محمد الدوب (@Voulnet) March 19, 2020

I can’t speak English very well but our religion “Islam” encourages us to help people in need during crisis no matter what religion or ethnicity. We help all British people in Kuwait. — صحيح البخاري ومسلم (@ala7adeth) March 19, 2020

مواطن بريطاني للسفارة البريطانية: اريد تذكرة او بعض المال لأجل العودة للوطن😊 حكومة بوريس جونسون: pic.twitter.com/yDe3OTQiiH — فيصلو (@F9LO2) March 19, 2020

وفئة أخرى وافقت على مساعدة العالقين من رعايا بريطانيا، لكن بشرطٍ غريب، تمثل في موافقة بريطانيا على تعليق بطولة الدوري، وحرمان ليفربول من الفوز باللقب، ما يعني أنهم يشجعون فرقًا أخرى!

Well .. we are ready to help, but first the British government should cancel the Premier League and end the dream of Liverpool — ص/جـراح الإبـراهيم💊 (@Ph_AlEbrahim) March 19, 2020

