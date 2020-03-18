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شاهد: تلاميذ مصريون يدعمون زميلهم المصاب بكورونا

18/3/2020

بعث تلاميذ إحدى المدارس المصرية، برسائل مليئة بالحب والدعم إلى زميلهم "آدم" المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقبل أيام، صدر بيان حكومي بإغلاق إحدى مدارس مجموعة "سيتى" الدولية بالزمالك كإجراء احترازى، وفرض عزل ذاتى على الطلاب والمعلمين، بعد مخالطة أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب.

وأظهر فيديو، عدد من التلاميذ والطلاب وهم ويرددون "نحن ندعمك آدم"، معبرين عن حبهم لزميلهم المصاب وتضامنهم معه وتمنوا له الشفاء السريع، وحظي الفيديو بتفاعل واسع.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

والأسبوع الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا وباءً عالميًا وأعلنت دول عدة حالة الطوارئ، وأودى الفيروس التاجي بحياة نحو 8 آلاف شخص حول العالم وما يقرب من 200 ألف إصابة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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