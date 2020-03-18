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بمناديل ورقية.. مشاهير كرة القدم يشاركون في "تحدي البقاء بالبيت"

لاعب النادي الأهلي المصري رمضان صبحي يشارك في تحدي "البقاء بالبيت"
لاعب النادي الأهلي المصري رمضان صبحي يشارك في تحدي "البقاء بالبيت"
18/3/2020

شارك مشاهير كرة القدم حول العالم في تحدِ جديد على مواقع التواصل الاجتماعي لإضفاء المرح على متابعيهم القابعين في بيوتهم، ولتحدي الملل بعد أن تركوا الملاعب واضطروا للبقاء المنزل.

نشر اللاعبون والمدربون حول العالم عبر وسم (#StayAtHomeChallenge) أي "تحدي البقاء في البيت" مقاطع لهم وهم يستعرضون مهاراتهم في اللعب، ولكن بـ "بكرة مناديل ورقية" وليس بكرة القدم.

ويستهل اللاعبون التحدي في العادة بتطهير أيديهم جيدًا من خلال معقم، كنوع من التوعية بضرورة الحرص على النظافة الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي مصر، حفز لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي رمضان صبحي زملاءه على المشاركة في التحدي من خلال مقطع قام بتصويره من حديقة منزله.

استجاب للتحدي عدد من اللاعبين المصريين من بينهم حارس مرمى الأهلي شريف إكرامي، وأحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب، كما شارك لاعب نادي الزمالك محمد إبراهيم في التحدي.

https://www.instagram.com/p/B92SzpXInjG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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