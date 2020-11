أوركسترا برشلونة ودبكة لبنان.. إيطاليا تلهم العالم بمواجهة كورونا

ألهمت تجربة الشعب الإيطالي العالم بأسره، حينما خرج الإيطاليون إلى الشرفات أثناء الحجر المنزلي يتعرفون على جيرانهم، ويقضون الأمسيات في الغناء الجماعي لمواجهة أكبر محنة تواجه البلاد.

تداول مغردون مقطعًا لعازف بيانو في برشلونة، يخرج إلى شرفته، ويعزف لأبناء حييه لحن أغنية "My Heart Will Go On" لسيلين ديون، تأثرًا بالتجربة الإيطالية في مواجهة وباء كورونا الذي ضرب البلاد وحصد أرواح العشرات وأصاب المئات.

انضم إليه جاره عازفًا بآلة الساكس، ليشاركه في أوكسترا فريدة مجانية بدون تذاكر، وسط تصفيق الجيران.

وفي لبنان، شاركت الفنانة نانسي عجرم مقطعًا على صفحتها بإنستغرام لعدد من الجيران في أحد الضواحي اللبنانية، وهم يغنون ويرقصون على الدبكة معًا، وعلقت بقولها "لما يكون عنا إرادة حقيقية منواجه أصعب الظروف، الحياة الحلوة نحنا منعملا.. وبكرا أحلى".

وشارك الفنان الكوميدي والإعلامي تريفور نواه المقدم الحالي لبرنامج "ذا ديلي شو" الشهير، مقطعًا ساخرًا، يعترف فيه بأنه تأثر بالتجربة الإيطالية.

وأعرب نواه عن رغبته في محاكاة الإيطاليين، ولكن الأمر مختلف في مدينة نيويورك الأمريكية ذات المباني الإسمنتية، وما إن شرع بغناء الأغنية الشهيرة "عالم جديد" من فيلم علاء الدين؛ حتى صرخ فيه أحدهم وأمره بالصمت.