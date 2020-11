أضافت منافسيها.. شركة تتفرد بإعلان إنساني عن كورونا (فيديو)

تداول ناشطون على منصات التواصل، فيديو لإعلان تفردت به شركة تصنيع منتجات الصابون "لايفبوي" يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، تناست فيه عاملي التنافسية واستغلال الأزمات.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته "لايفبوي Lifebuoy" باللغتين العربية والإنجليزية، وانتشر على نطاق واسع وحظي بتفاعل واستحسان كبيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "هذا ليس مجرد إعلان للايفبوي وإنما هو دليل بسيط لمحاربة فيروس كورونا".

ويتضمن الإعلان بعض إرشادات الوقاية الواجب اتباعها للحماية من الفيروس التاجي الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا بعدما أودى بحياة نحو 6 آلاف شخص حول العالم وأصاب نحو 160 ألف آخرين.

ومن بين تلك الإرشادات التي تضمنها الإعلان "المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمهما بالكحول القاتل للفيروسات حال كنت خارج المنزل، واللجوء للطبيب عند التعرض لنزلات البرد أو السعال أو الحمى".

وأيضًا الراحة في المنزل عند الشعور بالمرض، واستعمال المناديل أو وضع قناع عند السعال أو العطاس، وتفادي أكل اللحوم النيئة، والابتعاد عن الحيوانات في المزارع.

ويبدو حتى الآن أن الإعلان عادي ومألوف سينتهي غالبًا بالترويج لمنتج الصابون الخاص بالشركة، لكن المفاجأة أن "لايفبوي" أنهت إعلانها بشكل مختلف.

واختتمت الشركة إعلانها بعبارة "يرجى استخدام أقرب صابون منك مثل لايف بوي أو ديتول أو جونسون أو لوكس"، متناسية التنافسية بينها وبين الشركات الأخرى، في تصرف وصفه رواد منصات التواصل بالإعلان الأكثر إنسانية في زمن الكورونا.

ورغم أن الشركة بثت إعلانها هذا منذ أسابيع، إلا أن مستخدمي منصات التواصل تداولوه على نطاق واسع بالأمس عبر وسم (lifebuoy#)، بعدما أعيد بثه إلى جانب فيديو نشرته الشركة قبل أيام للتحفيز على غسل الأيدي بشكل صحيح، وتوضيح الطريقة السليمة للقيام بذلك، في ظل توسع تفشي الفيروس والتوصيات العالمية للوقاية منه.

https://twitter.com/mus6afanazar/status/1239470607231787009?ref_src=twsrc%5Etfw

Lifebuoy Anti-Ad execution – 100/100.

Also smart that they have mentioned Lux as the first alternative option as Lux is also part of the same group (HUL).#COVID19india #Coronaindia #HUL #CoronaAlert #advertising pic.twitter.com/VNjgpbAEFx

— Suraj Krishnan (@surajkrish1310) March 16, 2020