شاهد: مشاهير يوضحون الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي للوقاية من كورونا

بعد إطلاق مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الجمعة، مبادرة غسل اليدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اشتعل التحدي على منصات التواصل عالميا واجتذب المشاهير.

وخاض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، التحدي ونشر مقطع فيديو له وهو يغسل يديه على تويتر.

كما دخل عدد من لاعبي كرة القدم العالميين التحدي مثل حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي أليسون بيكر، الذي نشر فيديو على تويتر أيضًا وهو يغسل يديه بالماء والصابون.

وكذلك فعل كل من لاعب باريس سان جرمان الفرنسي تياغو سيلفا، ولاعب فلامينغو البرازيلي فيليبي لويس، والألماني تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني.

وشاركت اليونسيف فيديو رقصة غسل اليدين لشابين من فيتنام يشرحان الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي، وقالت المنظمة الأممية إنها "أحبت الرقصة كثيرا مذكرة بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون للوقاية من كورونا".

We love this handwashing dance from Vietnamese dancer, Quang Đăng. Washing your hands with soap and water is one of the first steps to protect yourself from #coronavirus. pic.twitter.com/lmXLbR3hZa — UNICEF (@UNICEF) March 3, 2020

وعلى أنغام الموسيقى الكلاسيكية خاض الممثل الإيراني دانيال خير خواه التحدي، على إنستغرام. وعلق "لا تنس فقط أن تفرك يديك جيدًا".