شاهد: مشاهير يوضحون الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي للوقاية من كورونا

بعد إطلاق مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الجمعة، مبادرة غسل اليدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اشتعل التحدي على منصات التواصل عالميا واجتذب المشاهير.
وخاض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، التحدي ونشر مقطع فيديو له وهو يغسل يديه على تويتر.
Gianni Infantino joins @DrTedros in @WHO #SafeHands Challenge. Practical actions protect & promote the health of all people. We must act now. Be prepared & ready to kick out #COVID19. Gianni challenges @alexmorgan13 @alexscott @didierdrogba @Kaka @NiallOfficial & YOU to join in. pic.twitter.com/6zSnaVVXDD
— FIFA.com (@FIFAcom) March 14, 2020
كما دخل عدد من لاعبي كرة القدم العالميين التحدي مثل حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي أليسون بيكر، الذي نشر فيديو على تويتر أيضًا وهو يغسل يديه بالماء والصابون.
#COVID19 @DrNataliaBecker and I are happy to answer @DrTedros call to join @WHO 's #SafeHands challenge.
I challenge @mterstegen1 @tsilva3 @filipeluis pic.twitter.com/ClUS0T1ZaF
— Alisson Becker (@Alissonbecker) March 14, 2020
وكذلك فعل كل من لاعب باريس سان جرمان الفرنسي تياغو سيلفا، ولاعب فلامينغو البرازيلي فيليبي لويس، والألماني تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني.
وشاركت اليونسيف فيديو رقصة غسل اليدين لشابين من فيتنام يشرحان الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي، وقالت المنظمة الأممية إنها "أحبت الرقصة كثيرا مذكرة بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون للوقاية من كورونا".
We love this handwashing dance from Vietnamese dancer, Quang Đăng.
Washing your hands with soap and water is one of the first steps to protect yourself from #coronavirus. pic.twitter.com/lmXLbR3hZa
— UNICEF (@UNICEF) March 3, 2020
وعلى أنغام الموسيقى الكلاسيكية خاض الممثل الإيراني دانيال خير خواه التحدي، على إنستغرام. وعلق "لا تنس فقط أن تفرك يديك جيدًا".
There are simple things we each must do to protect ourselves from #COVID19, including 👐 washing with 🧼 & 💦 or alcohol-based rub.
WHO is launching the #SafeHands Challenge to promote the power of clean 👐 to fight #coronavirus.
Join the challenge & share your 👐 washing video! pic.twitter.com/l7MDw1mwDl
— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 13, 2020