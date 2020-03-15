شاهد: ماذا لو كان "غوغل" رجلا؟

شارك الفنان الساخر محمود غازي مقطعا تمثيليا على صفحته بإنستغرام، يتخيل فيه ماذا لو كان موقع غوغل رجلا؟ وما الإجابات التي كان سيرد بها على أسئلة مستخدميه؟

وسخر المقطع من الأسئلة الغريبة والساذجة أحيانا التي يطرحها البعض على غوغل، واعتمادهم المفرط عليه في كل جوانب حياتهم.

ويوجد مصطلح متعارف عليه حديثا باسم "تأثير غوغل" Google Effect، ويعرفه موقع "ديكشنري" Dictionary بأنه اعتماد الناس على استخدام الإنترنت كبديل للذاكرة الشخصية، ويطلق عليه أيضا فقدان الذاكرة الرقمي.

واكتشفت بعض الدراسات أن هناك تأثيرا سلبيا للاعتماد على الإنترنت في عمل الذاكرة، وأن الناس ما عادوا يتذكرون المعلومات، ولكنهم يتذكرون مكان البحث عنها على الإنترنت.

وعرضت صحيفة الإنبدندنت البريطانية مقالا بعنوان "تأثير غوغل.. هل التكنولوجيا تجعلنا أغبياء؟"، أشارت فيه إلى نتائج دراسة في جامعة برمنغهام البريطانية؛ تشير إلى أن 90 % يعانون من فقدان الذاكرة الرقمي، وأكثر من 70 % من الناس لا يعرفون أرقام هواتف أطفالهم عن ظهر قلب، و49 % لم يحفظوا أرقام أزواجهم وشركائهم.

وأكدت دراسة أجرتها جامعة فيرفيلد الأمريكية أن التقاط الصور يقلل من ذكرياتنا.

ومن جانب نفسي، أوضح د. محمد قاسم عبد الله في دراسته المنشورة بمجلة الطفولة العربية، أن "تأثير غوغل" يعتبر أحد الاضطرابات النفسية الأكثر مصدرا للخوف والقلق، ويرى البعض أنه يحول الناس إلى أغبياء وكسالى بشكل تدريجي، لأنه يضعف قدرة الأشخاص على الاحتفاظ بالمعلومات ويقلل من عمل الذاكرة، لأنهم ببساطة يلجؤون لمحرك البحث، ويقللون من عمل الذاكرة واستخدام المخ.

اقرأ أيضا:

5 علامات على الإصابة بالخوف المرضي من فقدان الهاتف