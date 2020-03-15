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شاهد: حفل هندوسي لشرب "بول الأبقار" للوقاية من كورونا!

أحد المشاركين في الحفل يشرب بول البقر
أحد المشاركين في الحفل يشرب بول البقر
15/3/2020

أقام عشرات الناشطين الهندوس "حفلة بول البقر" في العاصمة الهندية، السبت، لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي تكافح فيه دول العالم للسيطرة على الوباء القاتل.

ونظّم أعضاء حزب "الاتحاد الهندوسي"، ومؤيدوه طقوسا خاصة وشربوا من أكواب طينية لمحاربة الوباء، خلال تجمع في نيودلهي يطلق عليه "حفلة غوموترا (بول البقرة)".

ويعتبر الكثيرون في هذه الدولة، ذات الغالبية الهندوسية التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، أن الأبقار مقدسة، ويؤمن بعضهم أن لبولها خصائص ومزايا علاجية، وهي ادعاءات رفضها النقاد واعتبروها نوعا من الدجل، وأكد خبراء مرارًا على أن بول الأبقار لا يشفي أمراضًا مثل السرطان وليس هناك أي أدلة على أنه قد يقي من فيروس كورونا.

وأوضح أحد المتطوعين في هذا الحدث الذي حضره 200 شخص، أن "من يشرب بول البقر سيعالج وستتم حمايته"، بينما قال أحد المشاركين إن "فيروس كورونا هو بكتيريا، وبول البقر فعال ضد كل أنواع البكتيريا الضارة".

وقال أحد حضور الحفل "نشرب بول الأبقار منذ 21 عاما كما نتحمم في روثها. لم نشعر أبدًا بالحاجة لتناول أي دواء إنجليزي"، ويأمل المنظمون في استضافة فعاليات مماثلة في أنحاء الهند.

ويزعم بعض أعضاء حزب رئيس الوزراء الهندوسي ناريندرا مودي أن بول البقر له مزايا طبية في معالجة السرطان.

واقترح أحد المشرعين التابعين لحزب مودي الأسبوع الماضي أن بول البقر وحتى روثه يمكنه معالجة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومات والعلماء إنه لا يوجد حتى الآن دواء أو لقاح متاح لحماية أو معالجة الأشخاص المصابين بالفيروس الذي راح ضحيته أكثر من 5800 شخص وأصاب ما يزيد عن 156 ألفًا في ست قارات.

وتوفي شخصان في الهند فيما أصيب أكثر من 80 بفيروس كورونا، وقد أمرت الحكومة بإغلاق بعض الطرق البرية داخل البلاد وألغت كل التأشيرات في محاولة للحد من انتشاره في ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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