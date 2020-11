شاهد: حفل هندوسي لشرب "بول الأبقار" للوقاية من كورونا!

أقام عشرات الناشطين الهندوس "حفلة بول البقر" في العاصمة الهندية، السبت، لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي تكافح فيه دول العالم للسيطرة على الوباء القاتل.

ونظّم أعضاء حزب "الاتحاد الهندوسي"، ومؤيدوه طقوسا خاصة وشربوا من أكواب طينية لمحاربة الوباء، خلال تجمع في نيودلهي يطلق عليه "حفلة غوموترا (بول البقرة)".

ويعتبر الكثيرون في هذه الدولة، ذات الغالبية الهندوسية التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، أن الأبقار مقدسة، ويؤمن بعضهم أن لبولها خصائص ومزايا علاجية، وهي ادعاءات رفضها النقاد واعتبروها نوعا من الدجل، وأكد خبراء مرارًا على أن بول الأبقار لا يشفي أمراضًا مثل السرطان وليس هناك أي أدلة على أنه قد يقي من فيروس كورونا.

Members of "Akhil Bharat Hindu Mahasabha" drink Gaumutra (Cow Urine) to save themselves from #CoronaVirus

Our country is going to the dogs. God save India from the illiterate & brainwashed #Hindutva brigade. #CoronaVirusUpdatespic.twitter.com/AnHVSVkOKn

— Rofl Republic (@i_the_indian_) March 14, 2020