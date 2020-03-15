شاهد: حفل هندوسي لشرب "بول الأبقار" للوقاية من كورونا!

أقام عشرات الناشطين الهندوس "حفلة بول البقر" في العاصمة الهندية، السبت، لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي تكافح فيه دول العالم للسيطرة على الوباء القاتل.

ونظّم أعضاء حزب "الاتحاد الهندوسي"، ومؤيدوه طقوسا خاصة وشربوا من أكواب طينية لمحاربة الوباء، خلال تجمع في نيودلهي يطلق عليه "حفلة غوموترا (بول البقرة)".

ويعتبر الكثيرون في هذه الدولة، ذات الغالبية الهندوسية التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، أن الأبقار مقدسة، ويؤمن بعضهم أن لبولها خصائص ومزايا علاجية، وهي ادعاءات رفضها النقاد واعتبروها نوعا من الدجل، وأكد خبراء مرارًا على أن بول الأبقار لا يشفي أمراضًا مثل السرطان وليس هناك أي أدلة على أنه قد يقي من فيروس كورونا.

Members of "Akhil Bharat Hindu Mahasabha" drink Gaumutra (Cow Urine) to save themselves from #CoronaVirus Our country is going to the dogs. God save India from the illiterate & brainwashed #Hindutva brigade. #CoronaVirusUpdatespic.twitter.com/AnHVSVkOKn — Rofl Republic (@i_the_indian_) March 14, 2020

وأوضح أحد المتطوعين في هذا الحدث الذي حضره 200 شخص، أن "من يشرب بول البقر سيعالج وستتم حمايته"، بينما قال أحد المشاركين إن "فيروس كورونا هو بكتيريا، وبول البقر فعال ضد كل أنواع البكتيريا الضارة".

Here’s a video for @RichaChadha PS. The pateela doesn’t have thandai. pic.twitter.com/Zo4QQlNIUE — Kabeer Sharma (@ka_beer) March 14, 2020

وقال أحد حضور الحفل "نشرب بول الأبقار منذ 21 عاما كما نتحمم في روثها. لم نشعر أبدًا بالحاجة لتناول أي دواء إنجليزي"، ويأمل المنظمون في استضافة فعاليات مماثلة في أنحاء الهند.

ويزعم بعض أعضاء حزب رئيس الوزراء الهندوسي ناريندرا مودي أن بول البقر له مزايا طبية في معالجة السرطان.

واقترح أحد المشرعين التابعين لحزب مودي الأسبوع الماضي أن بول البقر وحتى روثه يمكنه معالجة فيروس كورونا المستجد.

Ho kittho aaya Coronaaaa 🎶🎵🎶 pic.twitter.com/ZcIPd5ub2n — TheRichaChadha (@RichaChadha) March 14, 2020

وقالت الحكومات والعلماء إنه لا يوجد حتى الآن دواء أو لقاح متاح لحماية أو معالجة الأشخاص المصابين بالفيروس الذي راح ضحيته أكثر من 5800 شخص وأصاب ما يزيد عن 156 ألفًا في ست قارات.

وتوفي شخصان في الهند فيما أصيب أكثر من 80 بفيروس كورونا، وقد أمرت الحكومة بإغلاق بعض الطرق البرية داخل البلاد وألغت كل التأشيرات في محاولة للحد من انتشاره في ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.