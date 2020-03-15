شاهد: ترمب يخالف تعليمات الوقاية خلال خطاب إعلان الطوارئ بسبب كورونا

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لحملة سخرية بعد خطاب "الطوارئ" الذي ألقاه الجمعة بشأن مواجهة الفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 5800 خص حول العالم.

وبينما كان يتحدث ترمب عن خطته لمواجهة الوباء العالمي، والإجراءات الضرورية لتجنب العدوى وانتشار الفيروس التاجي، وثقت الكاميرات قيامه بالمحظورات بعدما خالف كل تعليمات السلامة لتجنب الإصابة بكورونا.

وخلال إلقائه الخطاب، لامس ترمب الميكروفون والمنصة مرات عديدة، كما صافح العديد من الأشخاص، متجاهلًا الأسس البديهية في التعليمات الصحية للوقاية من الفيروس.

وفي لقطة أخرى، مد ترمب يده ليصافح أحد الأشخاص الذي رفض لمس يد ترمب واقترب منه بمرفقه لتأدية طريقة السلام الجديدة المنتشرة على منصات التواصل لتجنب ملامسة أيدي الآخرين، فما كان من ترمب إلا أن ابتسم ليتفادى الموقف المحرج وضرب مرفقه بمرفق الرجل.

وجمع برنامج "ذا ديلي شو" الأمريكي الشهير، تلك اللقطات التي وقع فيها ترمب خلال الخطاب، ونشرها على توتيتر وإنستغرام، وحصد المقطع ملايين المشاهدات.

Doctors: Avoid shaking hands and touching common spaces Trump Coronavirus Response Team: pic.twitter.com/OBCmp1orje — The Daily Show (@TheDailyShow) March 13, 2020

وفي ظل انتشار كورونا، يحذر الأطباء من ملامسة أيدي الآخرين أو الأسطح، مشددين على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمهما بمطهر قاتل للفيروسات، لتجنب الإصابة بكورونا.

ووافق ترمب على الخضوع لفحص للكشف عن الإصابة بكورونا المستجد بعدما تواصل مع أعضاء وفد رئاسي برازيلي تبينت إصابتهم لاحقًا بالمرض، وأعلن طبيب ترمب أنه "لم يظهر على الرئيس أي عوارض بعد".

وأعلن ترمب في خطاب الجمعة حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار وباء كورونا، موضحًا إمكانية رصد ما يقرب من خمسين مليار دولار لتعزيز مكافحة الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 55 شخصًا في الولايات المتحدة، وأصاب نحو 2500 آخرين.

الصور من (غيتي)