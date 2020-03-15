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"خليك بالبيت".. حملة لتشجيع البقاء في المنازل تجنبا لتفشي كورونا

15/3/2020

أطلق المغردون اللبنانيون حملة عبر وسم (#خليك_بالبيت) لحث الناس على ضرورة البقاء بالبيت لوقف انتشار العدوى بفيروس كورونا.

ونشر الفنان اللبناني راغب علامة مقطعا له وهو يطهو "الفول" ببيته، مازحا "جاي على بالي أتسلى.. كورونا ما في ضهرة".

وكان الفنان اللبناني أول من روج بأسلوب طريف للمصافحة بالقدم بعد انتشار الفيروس.

ونشرت وزيرة الطاقة اللبنانية السابقة ندى البستاني خوري حوارا لها مع ابنتها الصغيرة حول ضرورة غسل الأيدي والإقامة بالبيت لحماية العائلة.

وتفاعل عدد كبير من الإعلاميين اللبنانيين مع الوسم، ونشروا مقاطع لتشجيع الناس على البقاء للبيت.

وشارك أحد المغردين صورة تحمل النصيحة التالية "مافي شي أهم منهم.. إذا بتحبهم خليك بالبيت"، وترجم آخر عبارة "اقعدوا ببيوتكم" بعشر لغات لحث الناس على الاستجابة للحملة.

فعاليات الحجر المنزلي

وفي الخليج تفاعل وسم (#فعاليات_الحجر_المنزلي) في أكثر من دولة على رأسها الكويت.

وشارك المغردون "فعالياتهم" أثناء الإقامة المنزلية مع تعطيل الدراسة والدوام بالمصالح الحكومية والخاصة.

وانقسم المغردون إلى صنفين نشيط وخامل، وتفنن الصنف الأول في الاستفادة بالإقامة في المنزل لقراءة الكتب المكدسة، وإعادة ترتيب البيت، وطهي وصفات جديدة، والرسم، والعمل من المنزل.

بينما استسلم آخرون لتخمة الأكل وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، والنوم لساعات طويلة.

ونشرت ناشطة على صفحتها بإنستغرام منشورا يبين الوجه الإيجابي لأزمة انتشار كورونا "كورونا يعطيك منحة، وهي منحة "الوقت، كي تقرأ هذا الكتاب، وتلعب مع أبنائك، وتقضي وقتا أطول مع أمك وأبيك الكبار بالعمر، أن تتعلم من هذه الدورة التدريبية على يوتيوب، لديك الوقت الآن، اكتشف قيمك، لاحظ رغباتك ونظم أولوياتك".

https://twitter.com/mashari428/status/1238902654870454273?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/O_Qatar/status/1238959518555475970?ref_src=twsrc%5Etfw

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المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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