تصفيق عبر الشرفات.. الإسبان يحيون الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

احتفى الإسبان بالأطباء والعاملين في قطاع الرعاية الصحية، عبر الهتاف والتصفيق من شرفات المنازل تقديرا لهم، في أعقاب إعلان الحكومة حالة الطوارئ في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأطلقت مساء أمس السبت، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم (AplausoSanitario#) لإظهار التقدير إلى الطواقم الطبية التي تقف في مواجهة الفيروس التاجي بعدما أودى بحياة أكثر من 5800 شخص حول العالم.

Big applause to all the healthcare employees and people who are working during this tough time! (food and services) Thanks all! #quedateEnTuCasa #Covid_19 #AplausoSanitario Estado de Alarma España #Spain #Madrid #Chamberi pic.twitter.com/c3qUNmTdPg — Isabel Lacalle (@Isa_ld) March 14, 2020

وفي الساعة 10 مساءً، خرج المواطنون في مدن منتشرة مثل مدريد وبرشلونة وفالنسيا وبامبلونا إلى شرفاتهم وطلوا من النوافذ ليحيوا العاملين في الخدمات الصحية في البلاد، والذين يعملون على الخطوط الأمامية في مواجهة تفشي الفيروس.

وانتشرت مقاطع مصورة عبر منصات التواصل لهتافات تقدير غير مسبوقة وتصفيق حاد ومتواصل، وأرفقت المقاطع مع تعليقات مثل "أحيي الخدمات الصحية"، و"البقاء في المنزل".

Coronavirus response in Granada, Spain. Everyone went out onto their balconies at 10pm exactly to applaud, cheer and thank the work of the emergency services during the outbreak so far. Simply amazing ❤️🇪🇸#coronavirus #CoronaVirusUpdates pic.twitter.com/OYYuCBIICU — Sarah Cowie 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇪🇺 (@sarahc440) March 14, 2020

يأتي ذلك بعد إدخال إجراءات عزل مماثلة في إيطاليا، تغلب عليها السكان بالغناء من شرفاتهم الخاصة في عروض حماسية ومشجعة للوحدة الوطنية في مواجهة الأزمة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات في إسبانيا السبت إلى 193، بينما وصل عدد المصابين بكورونا إلى 6250، بينهم زوجة رئيس الوزراء التي أعلن إصابتها بالفيروس مساء السبت، كما أعلن اليوم الأحد مدافع نادي فالنسيا إيزيكيل غاراي، إصابته بكورونا وهي الإصابة الأولى للاعب في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقيدت إسبانيا جزئيا حركة سكانها البالغ عددهم 47 مليون نسمة يوم السبت في إطار حالة طوارئ لمدة 15 يوما بهدف التصدي للوباء في ثاني أسوأ الدول الأوربية تأثرًا به بعد إيطاليا.

وأصبح على جميع الإسبان التزام بيوتهم باستثناء الخروج لشراء أغذية أو أدوية أو للعمل أو للذهاب إلى المستشفى أو في الحالات الطارئة.

spain is paying tribute to all the health professionals that are fighting really hard against coronavirus #AplausoSanitario #COVIDー19 pic.twitter.com/2VseMbysuO — gerard (@cinnamonsmiler) March 14, 2020

Taking a moment to applaud the healthcare providers in Spain #AplausoSanitario pic.twitter.com/wivDkfLMl8 — Hannah Kloft (@hannah_kloft) March 14, 2020

#AplausoSanitario Spanish citizens supportive healthcare staff from home pic.twitter.com/ywpgDKFuMy — Beatriz Lara (@beat1135) March 14, 2020

#AplausoSanitario at 10pm the whole of Spain united on their balconies and from their windows to applaud national health workers who continue to work tirelessly against #COVIDー19 👏🏥 #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/KuybqxBGpD — soph (@soph_antoinette) March 15, 2020

Even when life doesn’t work out perfectly, it gives you little gifts. I was witness to #AplausoSanitario, which started at 10pm. Applauding care and health workers in Barcelona. pic.twitter.com/FTNgg118HR — Jess Shanahan (@jetlbomb) March 14, 2020

