أبل وسامسونغ تقدمان نصائح وخدمات لتعقيم الهواتف للوقاية من كورونا

تبارت شركات الهواتف في الإعلان عن طريقة تنظيف وتعقيم أجهزتها، مع تفشي الإصابة بجائحة كورونا، وإشارة منظمة الصحة العالمية لانتقال العدوى عبر الأسطح.

وأعلنت شركة سامسونغ عن إصدار خدمة جديدة لتعقيم أجهزتها باسم Samsung Sanitising Service، لمكافحة انتشار العدوى.

وتقوم الخدمة بالتعقيم بواسطة الأشعة فوق البنفسجية UV-C لكل من أجهزة غالكسي Galaxy وغالكسي ووتش Galaxy Watch وغالكسي بودز Galaxy Buds.

ونصحت الشركة بعدم استخدام مواد كيميائية قوية أو مواد كاشطة في تنظيف الهواتف لأنها ستؤدي إلى الإضرار بالشاشة. ولم توضح تفاصيل عن موعد إطلاق الخدمة وكيفية استخدامها.

وتوفر الشركة الخدمة مجانا من خلال متاجرها في 19 دولة من بينها: الأرجنتين وتشيلي وكرواتيا والدنمارك وفنلندا واليابان وجمهورية كوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة وأوكرانيا وفيتنام.

وأعربت عن انزعاجها من الاضطرار لغلق مصنع الهواتف في كوريا الجنوبية عدة مرات مؤخرا بسبب انتشار الإصابة بالعدوى.

تنظيف آيفون

جاء ذلك بعد أيام من قيام شركة أبل بنشر نصائح لعملائها لتنظيف الأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس IOS، وذلك باستخدام قطعة قماش مبللة بكحول إيزوبروبيلي بنسبة تركيز 70% أو مناديل كلوروكس المطهرة.

وحذرت آبل من استخدام المبيضات في التنظيف، وتعريض هاتف آيفون للغمر بأية مواد منظفة.

وذكرت أن الاستخدام المعتاد للهاتف قد يؤدي إلى انتقال بعض المواد إلى سطح الزجاج، ويمكن تنظيف آيفون من خلال اتباع الإرشادات الخاصة بالتنظيف: فصل جميع الكابلات وإيقاف تشغيل الهاتف، استخدام قطعة قماش ناعمة، مبللة قليلاً، وخالية من الوبر، مثل منديل تنظيف عدسات النظارة. وإذا كانت المواد لا تزال موجودة، يمكن استخدام قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر مع ماء صابوني دافئ، مع تجنيب الفتحات للتعرض للبلل.

وقدمت آبل نصائح أخرى تنطبق على كل منتجاتها؛ ومنها: استخدام قطعة من القماش الناعم والخالي من الوبر، تجنب استخدام الأقمشة ذات الأسطح الكاشطة أو المناشف القماشية أو الورقية أو المواد المشابهة، تجنب المسح المفرط، فصل جميع مصادر الطاقة الخارجية والأجهزة والكابلات، تجنب دخول البلل في أية فتحات، تجنب استخدام رشاشات الرذاذ أو المبيضات أو المواد الكاشطة.