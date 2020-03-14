7 علامات تجارية للملابس والحقائب تمنحك ضمانا مدى الحياة

ازدهرت خلال السنوات الماضية صناعة الحقائب والملابس المضمونة "مدى الحياة"، وأصبحت صناعة تدر مليارات الدولارات على صانعيها.

وتُقبل فئة معينة من المستهلكين على هذه المنتجات لأنها توفر المال، وتتمتع بالقوة والمتانة، كما أنها تمنح البعض راحة للبال من عناء التسوق والتجول في المجتمعات الاستهلاكية.

من يستخدم هذه المنتجات؟

يحتاج إلى هذا النوع من المنتجات عدد من الفئات الذين يفضلون الشراء دفعة واحدة عن الذهاب للتسوق بشكل منتظم، ومنهم:

– رجال الأعمال ذوو الوقت الثمين الذي يستهلكون حقائب وقمصان بكثرة.

– المغامرون ومحبو السياحة والرحلات والتخييم سواء داخل بلادهم أو خارجها.

– الرحالة الرقميون الذين يتنقلون من مكان لمكان، ويريدون أقل حجم ممكن للملابس في حقائبهم.

– النشطاء البيئيون الذين يؤمنون بخطورة النمط الاستهلاكي وتأثيره السلبي على المناخ والبيئة.

المغامرون والرحالة من بين الفئات الأكثر تفضيلا للسلع المضمونة مدى الحياة (غيتي)

وتنبني إدارة هذه الشركات على استراتيجية تمزج ما بين إدارة الأبحاث والتطوير وإدارة الجودة وأيضا إدارة المعرفة.

أما الأفكار المستحدثة والتي تضع حقوق المساهمين وأرباحهم فوق كل اعتبار، فهي شركات ناجحة على المستوى القصير أو المتوسط، ولكن قد يكون مصيرها عبارة عن سلسلة من الانتكاسات؛ كما شاهدنا في شركات دولية شهيرة تطرد مديريها التنفيذين لاتباعهم سياسيات تخفيض النفقات بصورة هددت شركاتهم، وانقلبت إلى خسائر وضربات موجعة في السمعة.

ومن الملفت للنظر أن الشركات في معظمها هي شركات أفراد أو عائلية، ولكن ليست مساهمة، ومن أبرزها:

Briggs & Riley

إحدى شركات الحقائب الأمريكية المثيرة للاهتمام، تمنحك ضمانا غير مشروط، ويشمل الحقائب المتضررة عن طريق شركات الطيران.

قوة الشركة ليست فقط في جودة صنعها، بل في تصاميمها العصرية المميزة أيضا.

تذكر الشركة في موقعها الرسمي أنها ملتزمة بالإصلاح من دون تعقيدات حيث لا تحتاج إلى فاتورة إثبات الشراء أو حتى سؤالك أية أسئلة.

وتُصنف الشركة بأن ضمانها من أفضل أنواع الضمانات على مستوى العالم.

بعض رجال الأعمال يحتاجون لعدد كبير من القمصان والأحذية ذات الجودة العالية وليس لديهم الوقت للشراء (غيتي)

Darn Tough Vermont

تعدت شركة فيرمونت للجوارب خطوط التوقعات في صناعة الملابس بضمانها علي منتج استهلاكي كالجوارب.

ومن المدهش أن الشركة لم تكتف بضمانها لمنتج صعب البقاء على حاله، ولكن تركت رسالة للمستهلك: إن لم تشعر بأنك ترتدي الجوارب الأكثر راحة ومتانة ودقة قياس مقارنة بما قمت بشرائه طيلة حياتك؛ فسوف نقوم باستبدالها بزوج جوارب جديد.

من تحديات الإنتاج تحويل منتجات استهلاكية بطبعها إلى منتجات مضمونة مدى الحياة (غيتي)

TIMBUK 2

توفر شركة تيمبوك ٢ الأمريكية العديد من التصميمات للحقائب النسائية والرجالية سواء للرحلات أو للعمل، وتعطي الشركة ضمانا مدى الحياة على منتجاتها ضد عيوب الصناعة.

وعلى الرغم من حداثة التصاميم وتعدد الخامات المستخدمة في الحقائب؛ فإن حياكتها تتم يدويا من خلال حرفيين مختصين، وتحت إشراف إدارة جودة.

Tilley

تقوم الشركة الكندية الشهيرة بصناعة قبعات بتصاميم مختلفة تضمن معظم منتجاتها مدى الحياة من جميع عيوب التصنيع أو المواد المستخدمة.

وتعطي الشركة لكل قبعة رقما مسلسلا تقوم بتسجيله على الإنترنت لضمان التواصل السريع مع الشركة في حالة حدوث أي شيء للقبعة.

كما بدأت الشركة أيضا بإنتاج القمصان، وبعضها مكفول مدي الحياة أيضا، وجوارب مضمونه لمدة 3 سنوات من الاستخدام.

L.L. Bean

هي شركة أمريكية شهيرة، ويعمل بها حوالي 10 آلاف موظف دائم ومؤقت، وتحظى بسمعة ممتازة في سياسة الارجاع، حيث تنتج مئات الملابس والأحذية والحقائب تحت شعار "نحن نقف خلف منتجاتنا ونثق في أدائها. إذا لم تكن راضيا بنسبة 100٪ قم بإعادة المنتج واستعد نقودك بعد مرور عام فإننا سوف نقوم بإصلاح عيوب التصنيع أو الخامة لك".

تقوم بعض الشركات بصناعة منتجات مضمونة مدى الحياة يدويا وبجودة عالية (غيتي)

Duluth Trading

تعمل الشركة في مجال صناعة الملابس منذ أكثر من 30 عاما، وتنتج العشرات من الملابس والإكسسوارات تحت شعار "نحن شركة نقف إلى جانب حرفتنا اليدوية ومنتجاتنا المتينة. إذا لم تكن راضيًا عن أي عنصر تشتريه منا فأعده لاسترداد الأموال خلال عام واحد. بعد سنة واحدة، تستطيع أيضا إرجاع العناصر المعيبة أو التي لا تؤدي مهامها كما هو مُصمم".

Osprey

وهي شركة متخصصة في صناعة الحقائب بأنواعها منذ 1974، وتمنح ضمانا فريدا من نوعه تحت شعار "الضمان الجبار، أي منتج في أي وقت وفي أي حقبة".

حيث تدعي الشركة أن من قام بشراء أي منتج من منتجاتها، حتى وإن كان في سنة افتتاح الشركة (منذ 46 عاما)؛ يستطيع استخدام حقه في طلب التصليح، وإذا تعذر التصليح سوف يقوم باستبدال المنتج.

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إعداد وترجمة: محمد علي