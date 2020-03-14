البث الحي
منوعات

"مستعدون للموت" إيطاليون يواجهون كورونا بالغناء من الشرفات (فيديو)

إيطاليون يواجهون كورونا بالغناء من شرفات منازلهم
إيطاليون يواجهون كورونا بالغناء من شرفات منازلهم
14/3/2020

رغم الحجر الصحي المفروض عليهم بسبب الفيروس كورونا المستجد، لكن هذا لم يمنع الإيطاليين من تجاهل المخاوف من تفشي الوباء، وقرروا مواجهته بالغناء الجماعي من شرفات منازلهم.

وانتشرت مقاطع فيديو من مدن عدة في إيطاليا، لمواطنين يغنون من منازلهم في مواجهة كورونا، ورددوا بعض الأغاني المحلية الشهيرة وأخرى حماسية في محاولة للتغلب على الواقع الصادم، وحظيت هذه المقاطع بانتشار وتفاعل واسع عبر منصات التواصل.

ومن شرفات منزلهم، انخرط سكان بمدينة ساليرنو الإيطالية في الغناء بشكل جماعي "نحن مستعدون للموت"، وهو نشيد حماسي معروف هناك.

وفي نابولي، غنى الأهالي عبر النوافذ لبث الحياة في الطرق والشوارع الخاوية في المدينة المشهورة بالازدحام.

https://twitter.com/MrRJHolland/status/1238476593011490816?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي صقلية، عزف شاب إيطالي على البوق في محاولة لرفع معنويات الأهالي المجبرين على البقاء في منازلهم، وعلق العلم الإيطالي على شرفة منزله.

وفي مدينة سيينا، غنى الناس من داخل بيوتهم بانسجام تام في حب مدينتهم الواقعة جنوبي إيطاليا، بالقول "تعيش سيينا".

وفي مقطع فيديو آخر من مدينة تورينو، يمكن رؤية السكان من شرفاتهم وهم يحاولون أداء أغنية الرقص الإسبانية ماكارينا في انسجام.

وفي العديد من أحياء روما، كان يمكن سماع الموسيقى والغناء أمس، قادمة من النوافذ، بما في ذلك النشيد الوطني للبلاد، كما سمع أغنية شعبية من تسعينيات القرن الماضي تبعث على التفاؤل والأمل.

وشهدت مبادرة أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي، قيام الإيطاليين بوضع لافتات خارج منازلهم يقولون إن "كل شيء سيكون على ما يرام". ويرافق الشعارات صورة قوس قزح والتي غالبًا ما يرسمها الأطفال في المنزل عند تعليق الدراسة.

 وحتى الجمعة، أودى الفيروس بحياة 1266 في إيطاليا، وأصاب 17660، بينهم 1328 شخصًا في العناية الفائقة.

وتعتبر إيطاليا أكثر الدول تأثرًا بالفيروس خارج الصين، ما أجبر الحكومة على تطبيق إجراءات الحجر الطبي في كافة أنحاء البلاد وإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والعامة.

https://www.instagram.com/p/B9paOmhKYtz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/B9oi5rgKP3Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية
المزيد من منوعات

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)

للمرة الأولى في العالم.. جراحة دقيقة لطفل على أنغام البيانو(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)