"مستعدون للموت" إيطاليون يواجهون كورونا بالغناء من الشرفات (فيديو)

رغم الحجر الصحي المفروض عليهم بسبب الفيروس كورونا المستجد، لكن هذا لم يمنع الإيطاليين من تجاهل المخاوف من تفشي الوباء، وقرروا مواجهته بالغناء الجماعي من شرفات منازلهم.

وانتشرت مقاطع فيديو من مدن عدة في إيطاليا، لمواطنين يغنون من منازلهم في مواجهة كورونا، ورددوا بعض الأغاني المحلية الشهيرة وأخرى حماسية في محاولة للتغلب على الواقع الصادم، وحظيت هذه المقاطع بانتشار وتفاعل واسع عبر منصات التواصل.

ومن شرفات منزلهم، انخرط سكان بمدينة ساليرنو الإيطالية في الغناء بشكل جماعي "نحن مستعدون للموت"، وهو نشيد حماسي معروف هناك.

This is Naples pic.twitter.com/dVdB42AFxW — Leonardo Carella (@leonardocarella) March 13, 2020

وفي نابولي، غنى الأهالي عبر النوافذ لبث الحياة في الطرق والشوارع الخاوية في المدينة المشهورة بالازدحام.

https://twitter.com/MrRJHolland/status/1238476593011490816?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي صقلية، عزف شاب إيطالي على البوق في محاولة لرفع معنويات الأهالي المجبرين على البقاء في منازلهم، وعلق العلم الإيطالي على شرفة منزله.

وفي مدينة سيينا، غنى الناس من داخل بيوتهم بانسجام تام في حب مدينتهم الواقعة جنوبي إيطاليا، بالقول "تعيش سيينا".

Siena, Italy

My street is empty. All are closed in homes because of the corona. Then one neighbor starts singing. Followed by another. And more. And suddenly the whole street sings together. We are not alone, and we will hold on.

Via- valemercurii 🙏❤️#ItaliaZonaRossa pic.twitter.com/kyGbj5h5v1 — 𝒍𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒉𝒆𝒏 🐥 (@LitalLital7987) March 13, 2020

وفي مقطع فيديو آخر من مدينة تورينو، يمكن رؤية السكان من شرفاتهم وهم يحاولون أداء أغنية الرقص الإسبانية ماكارينا في انسجام.

Em Torino hoje, no meu prédio 🙂 pic.twitter.com/8h5rW6elBK — Ravioli di Manzo (@RavioliDiManzo) March 13, 2020

وفي العديد من أحياء روما، كان يمكن سماع الموسيقى والغناء أمس، قادمة من النوافذ، بما في ذلك النشيد الوطني للبلاد، كما سمع أغنية شعبية من تسعينيات القرن الماضي تبعث على التفاؤل والأمل.

وشهدت مبادرة أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي، قيام الإيطاليين بوضع لافتات خارج منازلهم يقولون إن "كل شيء سيكون على ما يرام". ويرافق الشعارات صورة قوس قزح والتي غالبًا ما يرسمها الأطفال في المنزل عند تعليق الدراسة.

A whole Roman neighborhood singing a popular Italian song “Volare” from their balconies and waving at each other. An amazing flash mob to lift the spirit in these crazy times ❤️ #Italy #coronavirus #forzaitalia #roma #flashmob #love pic.twitter.com/xjeZTeO0GO — Jenna Vehviläinen (@jennavehvi) March 13, 2020

وحتى الجمعة، أودى الفيروس بحياة 1266 في إيطاليا، وأصاب 17660، بينهم 1328 شخصًا في العناية الفائقة.

وتعتبر إيطاليا أكثر الدول تأثرًا بالفيروس خارج الصين، ما أجبر الحكومة على تطبيق إجراءات الحجر الطبي في كافة أنحاء البلاد وإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والعامة.

Italians all over the country playing their anthem to give strength through these coronavirus days. This is Borgo Pio, Rome. #Covid_19 #coronarvirusitalia #lockdown pic.twitter.com/l9atFSaK3U — Nico (@Nico94843447) March 13, 2020

Rome may have been locked down, but the locals haven't lost their voice 💛❤️ pic.twitter.com/T8uM7jMd8o — AS Roma English (@ASRomaEN) March 13, 2020

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