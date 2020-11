"مستعدون للموت" إيطاليون يواجهون كورونا بالغناء من الشرفات (فيديو)

رغم الحجر الصحي المفروض عليهم بسبب الفيروس كورونا المستجد، لكن هذا لم يمنع الإيطاليين من تجاهل المخاوف من تفشي الوباء، وقرروا مواجهته بالغناء الجماعي من شرفات منازلهم.

وانتشرت مقاطع فيديو من مدن عدة في إيطاليا، لمواطنين يغنون من منازلهم في مواجهة كورونا، ورددوا بعض الأغاني المحلية الشهيرة وأخرى حماسية في محاولة للتغلب على الواقع الصادم، وحظيت هذه المقاطع بانتشار وتفاعل واسع عبر منصات التواصل.

ومن شرفات منزلهم، انخرط سكان بمدينة ساليرنو الإيطالية في الغناء بشكل جماعي "نحن مستعدون للموت"، وهو نشيد حماسي معروف هناك.

وفي نابولي، غنى الأهالي عبر النوافذ لبث الحياة في الطرق والشوارع الخاوية في المدينة المشهورة بالازدحام.

وفي صقلية، عزف شاب إيطالي على البوق في محاولة لرفع معنويات الأهالي المجبرين على البقاء في منازلهم، وعلق العلم الإيطالي على شرفة منزله.

وفي مدينة سيينا، غنى الناس من داخل بيوتهم بانسجام تام في حب مدينتهم الواقعة جنوبي إيطاليا، بالقول "تعيش سيينا".

My street is empty. All are closed in homes because of the corona. Then one neighbor starts singing. Followed by another. And more. And suddenly the whole street sings together. We are not alone, and we will hold on.

