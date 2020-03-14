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غوغل تطوّر موقعا إلكترونيا للمساعدة في تحديد الحاجة لفحص كورونا

سيغطي الموقع الإلكتروني الولايات المتحدة وجزءا كبيرا من العالم
سيغطي الموقع الإلكتروني الولايات المتحدة وجزءا كبيرا من العالم
14/3/2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن مجموعة غوغل تطور موقعا إلكترونيا يتيح لكل أمريكي معرفة ما إذا كان في حاجة للخضوع لفحص الفيروس كورونا المستجد تبعا للأعراض المسجلة لديه.

وسيغطي هذا الموقع الإلكتروني الذي يعمل على إنجازه 1700 مهندس بحسب ترمب، الولايات المتحدة و"جزءا كبيرا من العالم".

وأوضح الرئيس الأمريكي الذي واجه اتهامات بالتقليل من خطورة هذه الأزمة الصحية العالمية في مرحلة أولى، أن "هدفنا الأول يقضي بوقف تفشي الفيروس ومساعدة جميع الأمريكيين المصابين".

وأكدت غوغل في تغريدة عبر تويتر هذه المعلومة قائلة "نطوّر أداة للمساعدة في فرز الأشخاص الذين يحتاجون للخضوع إلى فحص الكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد – 19".

وقد كُلفت "فيريلي"، الوحدة الصحية في مجموعة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل"، إنجاز هذه المهمة.

وأوضحت غوغل أن "فيريلي بدأت المراحل الأولى لتطوير (الموقع) وهي تعتزم المباشرة بتجربته في منطقة سان فرانسيسكو، أملا في توسيع نطاقه لاحقا".

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن موعد بدء العمل بهذا الموقع سيحدد مساء الأحد.

وقال "ستتمكنون من تصفح هذا الموقع وإدخال الأعراض التي تشعرون بها وستحصلون على معلومات عما إذا كنتم بحاجة للخضوع إلى فحص أم لا"، قبل الإرشاد إلى أقرب نقطة متاحة للخضوع لهذه الفحوص.

ولفت بنس إلى أن شركات ستتيح استخدام مواقف السيارات فيها لكي يتمكن الناس من إجراء الفحوص من داخل سياراتهم.

المصدر : الفرنسية
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