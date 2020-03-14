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شاهد: حيل طريفة في إيطاليا للوقاية من كورونا

حيلة رجل إيطالي للوقاية من كورونا
حيلة رجل إيطالي للوقاية من كورونا
14/3/2020

اتخذ رجل إيطالي إجراءات صارمة وطريفة لدرء الفيروس كورونا المستجد بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا قبل أيام.

وفي مقطع حظي بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر الرجل يتجول في شوارع روما مرتديًا قرصًا خشبيًا عملاقًا قطره متر تقريبًا، في محاولة لفرض التباعد وعدم الاختلاط بينه وبين المارة، وسط تفشي الفيروس في إيطاليا.

والتُقط الفيديو للرجل أثناء زيارته لسوق تيستاشيو في العاصمة الإيطالية، بينما كان يحمي نفسه بين المتسوقين في الجسم المتقن، الذي يقترن بأداة تستخدم لالتقاط القمامة.

وحاول الرجل الحفاظ على مسافة البعد التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية، وهي ترك مسافة متر واحد (3 أقدام) على الأقل بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس.

ويشمل الإجراء أيضًا –وفق منظمة الصحة العالمية- البقاء في المنزل إذا كان لديك سعال أو حمى حتى لو لم تكن قد سافرت وخاصة كبار السن الذين يشتبه في أنهم أكثر عرضة للإصابة.

وفي بلدة فلورنس الإيطالية، قام بائع قهوة بإجراءات احترازية طريفة، قبل أن تخضع الدولة كلها تحت الحجر الاحترازي.

وظهر الرجل في مقطع فيديو وهو يقدم القهوة لأحد الزبائن على حافة مجرفة من أجل الحفاظ على مسافة البعد الآمنة ذاتها، بينما انفجر أحدهم في الضحك.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع وسط تعليقات طريفة بعدم تخلي الإيطاليين عن قهوتهم المفضلة.

وأودى كورونا بحياة 1266 شخصًا في إيطاليا، أكثر الدول تأثرًا بالفيروس خارج الصين القارية، ما أجبر الحكومة على تطبيق إجراءات الحجر الطبي في كافة أنحاء البلاد وإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والعامة.

واعترفت منظمة الصحة العالمية بأن الفيروس ينتشر بين البشر في أربع قارات منذ 28 فبراير/شباط، وأودى بحياة أكثر من 5 آلاف شخص حول العالم معظمهم في الصين.

وتوصل العلماء إلى أن الفيروس القاتل المنتشر بسرعة حول العالم يمكن أن يعيش في الهواء لمدة ثلاث ساعات.

ووجد باحثون حكوميون أمريكيون، ممن عملوا مع خبراء آخرين، أن العدوى المميتة يمكن أن تعيش على الأسطح لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

وأظهرت الاختبارات أن الفيروس يمكن أن يعيش على النحاس لمدة أربع ساعات، والكرتون لمدة يوم كامل، وما يصل إلى 72 ساعة على البلاستيك والفولاذ.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية
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