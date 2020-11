شاهد: حيل طريفة في إيطاليا للوقاية من كورونا

اتخذ رجل إيطالي إجراءات صارمة وطريفة لدرء الفيروس كورونا المستجد بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا قبل أيام.

وفي مقطع حظي بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر الرجل يتجول في شوارع روما مرتديًا قرصًا خشبيًا عملاقًا قطره متر تقريبًا، في محاولة لفرض التباعد وعدم الاختلاط بينه وبين المارة، وسط تفشي الفيروس في إيطاليا.

والتُقط الفيديو للرجل أثناء زيارته لسوق تيستاشيو في العاصمة الإيطالية، بينما كان يحمي نفسه بين المتسوقين في الجسم المتقن، الذي يقترن بأداة تستخدم لالتقاط القمامة.

This man took a unique approach to social distancing at a market in Rome. https://t.co/GDqrFI4gdp pic.twitter.com/NsQOTkv35b

— ABC News (@ABC) March 13, 2020