"ضع كمامتك جيدا ثم تابعني".. فيروس كورونا يصيب تويتر

مع انتشار فيروس كورونا، اجتاحت موجة سخرية عارمة منصات التواصل الاجتماعي للتهوين من حالة الفزع، ولانتقاد المواقف الحكومية في التعامل مع الأزمة، والعادات الاجتماعية الخاطئة.

ظهرت على موقع تويتر عدد من الحسابات الساخرة باسم "فيروس كورونا"، تتناول آخر الأخبار والمستجدات والنكات حول المرض.

عرف أحد الحسابات نفسه قائلا "ضع كمامتك جيدا ثم تابعني"، واستخدم خاصية الموقع الجغرافي ليشير إلى وجوده في كل مكان بالعالم.

حساب ساخر باسم "فيروس كورونا" (تويتر)

ووضع حساب آخر تعريفا له بأنه "الحساب الرسمي لفيروس كورونا على تويتر ولا توجد لدى الفيروس حسابات أخرى"، بينما سخر حساب من خوف الناس وكتب في خانة التعريف: "هوصلك يعني هوصلك".

وانتقد عدم إعلان مصر بشفافية عن حالات الإصابة؛ بقوله : "فيروس كورونا ينفي ما تم تداوله من شائعات عن وجود وزارة صحة في مصر".

وأقسم "كورونا" بالطلاق أنه لن يمس مصر، على طريقة الرئيس المصري عندما طالب رئيس وزراء إثيوبيا بالقسم على أنه لن يضر نهر النيل.

وعلق "فيروس كورونا" بفيديو طريف على الشائعات التي تدَّعي أنه غير موجود، وأنه عبارة عن مؤامرة عالمية لأهداف سياسية ومالية.

وأكد أنه حاول أن يغزو السودان، ولكن صُدم من هول الأزمات التي تحل به.

وانتقد بعض الممارسات الخاطئة في المجتمعات العربية، والتي تنشر الأمراض، ودعا إلى استخدام الطرق الصحيحة في غسل اليدين للوقاية من المرض.

وكان الإعلامي جابر القرموطي قد أجرى حوارا "تخيليا" مع فيروس كورونا المستجد، خلال برنامجه "الكلام على إيه" على فضائية "الحياة" الخاصة، وأثار الحوار الافتراضي ضجة وسخرية على منصات التواصل المصرية.

https://twitter.com/3alamy707/status/1234775656858296320?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/karona76667/status/1234683235432402949?ref_src=twsrc%5Etfw