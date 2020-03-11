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شاهد: مصريون يعتذرون لصيني تعرض للتنمر في القاهرة بسبب كورونا

11/3/2020

توجه عدد من الشباب المصري للاعتذار لشاب صيني تعرض للتنمر بسبب كورونا على الطريق الدائري في العاصمة المصرية القاهرة.

وبالتعاون مع الصحفية الصينية فيحاء وانج المقيمة في مصر، ذهب شباب مصريون للاعتذار إلى الشاب الصيني بتقديم الورود له وكعكة عليها علم الصين.

ويظهر الفيديو شابة مصرية تقدم الورود للشاب الصيني قائلة "أنا بالنيابة عن الشعب المصري أعتذر لك عما حدث".

وكان الشاب الصيني قد تعرض لتنمر شديد على الطريق الدائري بالقاهرة حيث قام سائق سيارة أوبر بإنزاله من السيارة، ووصفه بعض المارة بــ "كورونا"، وذلك رغم وجود شرطي مصري على مقربة منه.

وقد تضامن الكثير من المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بينهم الفنان أحمد السقا وابنه ياسين، مع الشاب الصيني معلنين رفضهم التام لكل أشكال العنصرية والتنمر.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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