"خيي لا تصافحني".. أغنية عمرها 34 عاما تحاكي واقع كورونا (فيديو)

نشر الفنان السوري ياسر العظمة عبر حسابه على موقع إنستغرام، مقطع فيديو من مسلسل "مرايا" السوري الكوميدي منذ عام 1986 يحاكي الواقع الآن بعد انتشار فيروس كورونا.

وعلق ياسر العظمة على المقطع بالقول "أغنية من مرايا تلامس واقع الكورونا.. خيي لا تصافحني بنوب (أبدا) لا تلمس يدي… يمكن في عندك ميكروب واللمس بيعدي".

ولم تعلن وزارة الصحة السورية حتى الآن رسميًا عن ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 4 آلاف شخص حول العالم معظمهم في الصين.

وينحسر كورونا في الصين تدريجيًا، بينما يواصل توسعه في أوربا لاسيما في إيطاليا التي سجلت أكثر من 600 حالة وفاة إلى الآن، والشرق الأوسط وبخاصة إيران التي بلغت وفياتها من 291 حالة، وكذلك في أمريكا وأفريقيا.