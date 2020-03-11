البث الحي
منوعات

"خيي لا تصافحني".. أغنية عمرها 34 عاما تحاكي واقع كورونا (فيديو)

11/3/2020

نشر الفنان السوري ياسر العظمة عبر حسابه على موقع إنستغرام، مقطع فيديو من مسلسل "مرايا" السوري الكوميدي منذ عام 1986 يحاكي الواقع الآن بعد انتشار فيروس كورونا.

وعلق ياسر العظمة على المقطع بالقول "أغنية من مرايا تلامس واقع الكورونا.. خيي لا تصافحني بنوب (أبدا) لا تلمس يدي… يمكن في عندك ميكروب واللمس بيعدي".

ولم تعلن وزارة الصحة السورية حتى الآن رسميًا عن ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 4 آلاف شخص حول العالم معظمهم في الصين.

وينحسر كورونا في الصين تدريجيًا، بينما يواصل توسعه في أوربا لاسيما في إيطاليا التي سجلت أكثر من 600 حالة وفاة إلى الآن، والشرق الأوسط وبخاصة إيران التي بلغت وفياتها من 291 حالة، وكذلك في أمريكا وأفريقيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من منوعات

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)

للمرة الأولى في العالم.. جراحة دقيقة لطفل على أنغام البيانو(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)