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ما حقيقة استماع ميسي لأغنية "بنت الجيران" للمطرب المصري "حسن شاكوش"؟

لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء استماعه للأغنية الأجنبية "Asesina"
لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء استماعه للأغنية الأجنبية "Asesina"
10/3/2020

ادعى عمر كمال مطرب الأغاني الشعبية في مصروالذي صدرت له أغنية "بنت الجيران" مع المطرب حسن شاكوش أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستمع لأغنيتهما مستشهدا بمقطع منتشر عبر مواقع التواصل

ونشر كمال عبر حسابه على موقع "إنستغرام" مقطعًا ظهر فيه قائد برشلونة الإسباني ميسي وهو يقود سيارته مستمعا لمقطع من أغنية "بنت الجيران".

وأضاف خلال لقاء له مع برنامج "نمبر وان" عبر فضائية "النهار" المصرية أن ميسي يستمع إلى الأغنية في سيارته، مستشهدًا بالفيديو الذي قال إنه أُرسل له عبر أحد معجبيه.

وتم التأكد من عدم صحة المقطع الذي نشره المطربان، حيث تم تركيب أغنية "بنت الجيران" على فيديو آخر نشرته، أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي عبر حسابها على قصص (استوري) "إنستغرام" أثناء استماعه للأغنية الأجنبية "Asesina".

وكانت أغنية "بنت الجيران" قد شهدت تفاعلاً واسعًا عالميًا حيث جاءت في المركز الثاني من حيث عدد مرات الاستماع عبر موقع "ساوند كلاود" الشهير في عرض الأغاني والموسيقى.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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