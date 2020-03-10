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منوعات|لبنان

شاهد: بسبب الغلاء.. زيادة سعر "النوتيلا" يمثل مشكلة للبنانيين

10/3/2020

بينما يمر لبنان بأسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ عقود أدت إلى أن يطال الغلاء كل شيء، يشعر اللبنانيون بأسى بالغ للزيادة الكبيرة في سعر ما يعتبرونه متعة يومية للحياة.

كريمة الشوكولاتة بالبندق أو ما يعرف بالنوتيلا لها شعبية كبيرة تجعل موزعيها يقولون إن لبنان لديه أعلى معدل استهلاك للفرد منها في العالم.

ويقول مستهلكو النوتيلا إن سعرها قفز بنسبة 30 في المئة على الأقل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ولبنان مليء بالمطاعم ومحلات الحلويات المخصصة لعمل حلوى تخلط بعجينة النوتيلا.

ومع ذلك يقول لبنانيون كثيرون إنه مهما ارتفع سعر النوتيلا فمن شبه المستحيل أن يستطيعوا الاستغناء عنها.

ويواجه لبنان عجزا حادا في قيمة الدولار، والذي أضر بالواردات منذ أكتوبر/ تشرين الأول، عندما تفجرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة وفرضت البنوك ضوابط صارمة على رأس المال.

ومنذ انحدر البلد في أزمة مالية حيث هوت الليرة اللبنانية، المرتبطة بالدولار بسعر 1507.5 ليرات منذ أكثر من عقدين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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