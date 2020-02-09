"لم أنظر في المرآة منذ عام".. بكاء لاعب مصري مصاب بالسرطان (فيديو)

في أول ظهور تلفزيوني بعد إصابته بمرض السرطان، بكى لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك "سعد محمد" على الهواء أثناء استضافته في برنامج على قناة الزمالك.

وقال سعد إن العلاج الكيماوي غيّر ملامحه، وأنه منذ عام لم ينظر في المرآة، ولم يدخل النادي، وطالب المشاهدين بالدعاء له بالشفاء.

ووعد مقدم البرنامج اللاعب بالعلاج خارج مصر في أمريكا أو أوربا على نفقة نادي الزمالك.

من جانبه شكر سعد المسؤولين في النادي، رغم أن أحدا لم يهتم بمرضه إلا بعد أن نشر سعد صورة له على حسابه الشخصي على فيسبوك قبل وبعد المرض.

وقال والد سعد إن هذا المنشور هو الذي أوصلهم إلى الظهور في البرنامج.

وأضاف سعد أنه منذ خمسة أشهر لا يجد تكاليف العلاج، وأنه اتصل بأمير نجل مرتضى منصور رئيس النادي، الذي وعده بأن سيكلف من يتواصل معه، لكنه انتظر أكثر من شهرين دون أن يتواصل معه أحد.

وحفلت تعليقات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء للاعب بالشفاء وعرض تقديم أي مساعدة يحتاجها.