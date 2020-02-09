فوائد مذهلة.. لهذه الأسباب بدأت بعض المدارس في تعليم الشطرنج للطلاب

توصف لعبة الشطرنج بأنها رياضة الأذكياء، ووسيلة فريدة للترفيه وتنمية مهارات العقل في الوقت ذاته. ويعتبر البعض رقعة الشطرنج منقذا من إدمان الأبناء للشاشات الإلكترونية.

فوائد الشطرنج

تتعدد فوائد لعبة الشطرنج، أهمها تدريب العقل وتعزيز الذكاء، وتطوير مهارات التركيز، والتحفيز على حل المشكلات، لذلك اهتم عدد كبير من المدارس حول العالم بتدريسها كأداة تعليمية.

يمكن تعليم الأطفال الشطرنج في سن صغيرة لتعزيز مهارات التفكير

وعن تجربة تدريس اللعبة في بعض المدارس بدولة قطر، التقينا مع "سلمان أحمد"، الخبير الفني للاتحاد القطري للشطرنج، والمدرب والحكم المعتمد في الاتحاد الدولي للشطرنج.

في البداية يشير سلمان إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أن الشطرنج يعزز بوضوح عقلية الطالب، مما يؤدي إلى ارتفاع أدائه الأكاديمي. لذلك، يحرص الاتحاد القطري للشطرنج على استخدام اللعبة كأداة تعليمية لأطفال المدارس لزيادة مهارات التفكير والقدرات الرياضية ودعم الثقة بالنفس من خلال تقديم مشروع تربوي علمي.

ويوضح سلمان أن الاتحاد القطري للشطرنج نفذ مشروعا العام الماضي بالتعاون مع وزارة التعليم القطرية، وذلك بالتطبيق على تسع مدارس حكومية نموذجية، وتم تدريب المعلمين على تدريس الشطرنج لبعض الطلاب من أجل خوض منافسات على مستوى المدارس، ولاحظ المعلمون دور الشطرنج في تعزيز قدرات الطلاب.

وأضاف أن هناك مشروعا للعام الدراسي الحالي للتطبيق على عشرين مدرسة حكومية نموذجية بعد نجاح تجربة العام الماضي.

ويرى أن اللعبة ترتبط ارتباطا وثيقا بمادة الرياضيات؛ التي لها دور كبير في اكتساب سمات إيجابية للشخص كتعلم التنظيم، والدقة والحساب، والموضوعية، والمثابرة، وقدرة الحكم بالمواقف، واحترام الرأي الآخر، واستغلال الوقت. لذا يساعد استخدام الشطرنج كأداة تعليمية لأطفال المدارس في رفع مستواهم العلمي في مادة الرياضيات.

وعن تجربتها في تعلم وتعليم اللعبة، تحكي لبنى الرواشدة معلمة أردنية تعمل في إحدى المدارس بدولة قطر "لعبة الشطرنج هي لعبة ممتعة للغاية وقد تعلمتها منذ كنت طفلة صغيرة، إذ علمني إياها والدي وكنا نلعبها سويا، وقد علمتني لعبة الشطرنج الكثير من المهارات الحياتية مثل التركيز والتخطيط والمثابرة والمنافسة العادلة، وفزت في كثير من المسابقات المحلية في منطقتي ومدرستي والجامعة. وبقيت الشطرنج هي اللعبة الأولى في حياتي حتى تدربت في الاتحاد القطري للشطرنج وحصلت على رخصة مدرب دولي. وهذا ما جعلني قادرة بشكل رسمي لتدريب طالباتي في المدرسة على قواعد الشطرنج، وأقوم كمعلمة ببدء التدريب بالطرق البسيطة والأولية، والتعريف بقواعد اللعبة ودور كل قطعة موجودة على رقعة الشطرنج، وبعض التكتيكات البسيطة للفوز".

تساعد الشطرنج في رفع مستوى طلاب المدارس في مادة الرياضيات

تاريخ اللعبة

كانت الشطرنج لعبة الحكماء على مر التاريخ، واختلفت أقوال المؤرخين حول منشأ اللعبة، هناك من نسبوا البدايات إلى اليونان، وبعضهم ذكر الهند، وآخرون اعتقدوا أنها بدأت بالصين، ثم تبددت الكثير من الأقوال التاريخية مع اكتشاف رقعة شطرنج تعود لعصر الفراعنة.

تذكر الدكتورة سهيلة مزبان حسن بجامعة بغداد، في ورقة بحثية، أن العرب اهتموا بعدد من الألعاب كالفروسية والرماية والسباحة والشطرنج، وانتقلت اللعبة إليهم عن طريق الفتوحات الإسلامية، وكانت للشطرنج مجالس خاصة تعقد فيها فنون اللهو وتبادل فيها مختلف النوادر، وكان معروفا عن بعض الخلفاء لعبهم لعبة الشطرنج، وأبرزهم الخليفة هارون الرشيد الذي كان يمارسها في رحلاته، كما أنه أهدى ملك الفرنجة شارلمان رقعة الشطرنج مصنوعة من أحجار ثمينة.

لعبة تشبه الشطرنج في مقتنيات الملك توت غنخ آمون بالمتحف المصري

تعلم بنفسك

تتكون رقعة الشطرنج من مربع ذي 64 خانة متساوية بيضاء وسوداء تتبع بعضها بعضا، المربع الأبيض يكون دائما عن يمين اللاعب.

عادة ما يتعلم اللاعبون الشطرنج من الأصدقاء أو الأهل أو المدربين في نوادي الشطرنج، ولكن هناك وسائل أخرى وموارد متنوعة على الإنترنت يمكن التعلم منها، أبرزها:

مواقع لتعلم الشطرنج موقع Lichess، موقع Chess24 ، موقع Chess لتعلم ولعب الشطرنج، موقع نادي الشطرنج . مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي، مثل مجموعة الشطرنج الذهبي على فيسبوك. الكتب والأدلة المتوفرة على الإنترنت باللغة العربية مثل كتاب (فيشر يعلمك الشطرنج) وهو ترجمة لنصائح واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة. الفيديوهات التعليمية عبر يوتيوب.

دليل تعلم الشطرنج للمبتدئين

ويوجه د. هاني حجاج –لاعب دولي وحكم اتحادي، وعضو الاتحاد المصري والاتحاد الدولي للشطرنج – كلمة للمبتدئين عبر كتابه "موسوعة الشطرنج" قائلا "على الرغم من بساطة المبادئ الأساسية للشطرنج، إلا أن تداخلها يجعلها معقدة للغاية، ولا يمكن شرحها بسهولة كما تشرح لأحد لعب (الدومينو)، والشطرنج لا يمكن أن تعتمد فيه فقط على القواعد الأساسية وأصول تنقيل القطع، بل إن بابا واسعا ينفتح على احتمالات لا حصر لها منها: الخطط والتهديدات والهجوم والدفاع والهجوم المضاد واستراتيجية خاصة لكل لاعب".

أدب المنافسة

ويرى عبد الرحمن محفوظ في كتابه "الشطرنج علما وفنا" أن هناك آدابا عامة في ممارسة رياضة الشطرنج، وهذا ما يجعلها لعبة تنمي الذوق والأخلاق في المنافسة؛ وينصح اللاعبين بالآداب التالية:

الشطرنج مدرسة للأخلاق في قالب اللعب والتسلية. الشطرنج رياضة ذهنية راقية.. والرياضة أدب ورجولة. العب وأنت نعم البال حسن المظهر. راع شعور خصمك أثناء المباراة. تعود اللعب بكل اللونين "الأبيض والأسود" وبأي نوع من نماذج قطع الشطرنج. العب في جو مرح كله ثقة واطمئنان. فكر أولا ومتى انتهيت إلى رأي، نفذه بلا تردد. كل قطعة تلمس يجب أن تتحرك. حلل مجموعة من النقلات.. انظر إلى الاحتمالات القريبة والبعيدة، تأمل في نتائجها المباشرة وغير المباشرة. تتبع النقلات بعين فاحصة.. إن قطعك طوع أمرك وهي تخدمك بإخلاص فاستخدمها بدقة وحساب. العب في معظم الاتجاهات، وفي كلا الجناحين. استفد من أخطاء خصمك، وكن متيقظا. استجمع فكرك، وركز تفكيرك في الرقعة. زاول نشاطك الفني بالتدريب والدراسة مع اللاعبين المتميزين. العبرة في الشطرنج بأسلوب اللعب وطريقته وليس فقط بنتيجته. لا تسمح ليديك أن تقترب من الرقعة. لا تحم بيدك حول الرقعة. لا تنقر بأناملك على الرقعة. لا تضع أصابعك على أي مربع من مربعات الرقعة. لا تمل بجسمك على الرقعة. لا تهتز أثناء المباراة. لا تحن ظهرك. لا تطرق برأسك فوق الرقعة. لا تمسك الصندوق بيديك. لا تحدث صوتا مزعجا عند وضع القطع في الصندوق. لا تستعجل خصمك ولا تتباهى. لا تبدي ملاحظات أو تعليقات على النقلات أثناء اللعب. لا تصفر ولا تضايق خصمك ولا تثر أعصابه. لا يغب عن بالك ملاطفة منافسيك والمشاهدين. لا تشرد بذهنك. لا تغضب. لا تأسف على الهزيمة. لا تيأس.

احترام الخصم والمنافسة الشريفة جزء لا يتجزأ من آداب اللعبة