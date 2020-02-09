العشاق أنفقوا 2.2 مليار دولار على تطبيقات المواعدة والتعارف العام الماضي

يقول الكثيرون إن الحب ليس له ثمن، لكن بيانات شركة (آب أني) لتحليل بيانات التطبيقات تقول إن هذا الكلام ليس صحيحا.

فقد بلغت إيرادات تطبيقات المواعدة والتعارف في العالم خلال العام الماضي إلى 2.2 مليار دولار، وهو ضعف الحصيلة منذ عامين.

وتصدر تطبيق (تيندر) قائمة تطبيقات المواعدة والتعارف من حيث الإيرادات خلال العام الماضي، وجاء تطبيق بامبل في المركز الثاني.

وأشار موقع (سي نت دوت كوم) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إيرادات هذه التطبيقات تأتي من خلال الاشتراكات التي يدفعها المستخدمون في أغلب الحالات، بما في ذلك التطبيقات المجانية مثل تيندر وبامبل، حيث تتيح هذه التطبيقات المجانية إصدارات متميزة تحتوي على خصائص إضافية تتيح للمستخدمين وسائل أكبر للتعبير عن مكنون قلوبهم مقابل اشتراك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه شعبية تطبيقات المواعدة والتعارف، إذ أشارت دراسة لجامعة ستانفورد الأمريكية إلى أن 39% من العشاق في الولايات المتحدة منذ عام 2017 تقابلوا لأول مرة عبر الإنترنت أو مواقع وتطبيقات التعارف.

ورغم التباين في قيمة المبالغ التي يدفعها المستخدمون من تطبيق إلى آخر، فإن تقرير "آب أني" أشار إلى أن متوسط إنفاق المستخدم على هذه التطبيقات يصل إلى 90 دولارا سنويا.