إعلان الفائزين اليوم.. تعرف على ترشيحات جوائز الأوسكار

توزع جوائز الأوسكار، التي تعد أرفع تكريم في عالم السينما، في حفل يقام مساء اليوم الأحد في هوليوود بمدينة لوس أنجليس الأمريكية. وفيما يلي قائمة بأبرز الترشيحات في الفئات الرئيسية:

أفضل فيلم

– "الأيرلندي" (ذي أيرشمان) – (نتفليكس).

– "ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون آتايم إن هوليوود) – (سوني بيكتشرز).

– "طفيلي" (بارازايت) – (نيون).

– "قصة زواج" (ماريدج ستوري) – (نتفليكس).

– "1917" – (يونفيرسال بيكتشرز).

– "جوجو الأرنب" (جوجو رابيت) – (سيرشلايت بيكتشرز).

– "الجوكر" – (وارنر براذرز).

– "نساء صغيرات" (ليتل ومن) – (سوني بيكتشرز).

– "فورد ضد فيراري" (فورد في. فيراري) – (توينتيث سنشيري ستوديوز).

أفضل ممثل

– خواكين فينيكس – "الجوكر".

– آدم دريفر – "قصة زواج" (ماريدج ستوري).

– ليوناردو دي كابريو – "ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون آتايم إن هوليوود).

– أنطونيو بانديراس – "ألم ومجد" (باين آند جلوري).

– جوناثان برايس – "الباباوان" (ذا تو بوبس).

"ذات مرة في هوليوود جمع ليوناردو دي كابريو (يمين) وبرات بيت

أفضل ممثلة

– رينيه زيلويجر – "جودي".

– تشارليز ثيرون – "مفاجأة مذهلة" (بومشيل).

– سكارليت جوهانسون – "قصة زواج" (ماريدج ستوري).

– سيرشا رونان – "نساء صغيرات" (ليتل ومن).

– سينثيا اريفو – "هارييت".

أفضل مخرج

– مارتن سكورسيزي – "الأيرلندي" (ذي أيرشمان).

– كوينتن تارانتينو – "ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون آتايم إن هوليوود).

– بونج جون-هو – "طفيلي" (بارازايت).

– سام مينديز – "1917".

– تود فيليبس – "الجوكر".

أفضل ممثل مساعد

– براد بيت – "ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون آتايم إن هوليوود).

– آل باتشينو – "الأيرلندي" (ذي أيرشمان).

– جو بيتشي – "الأيرلندي" (ذي أيرشمان).

– توم هانكس – "يوم جميل في الحي" (إيه بيوتيفول داي إن ذا نيبرهوود).

– أنتوني هوبكنز – "الباباوان" (ذا تو بوبس).

أنتوني هوبكنز (يمين) وجوناثان برايس في فيلم "الباباوان"

أفضل ممثلة مساعدة

– لورا ديرن – "قصة زواج" (ماريدج ستوري).

– مارجو روبي – "مفاجأة مذهلة" (بومشيل).

– فلورنس بو – "نساء صغيرات" (ليتل ومن).

– سكارليت جوهانسون – "جوجو الأرنب" (جوجو رابيت).

– كاثي بيتس – "ريتشارد جويل".

أفضل سيناريو مكتوب للسينما

– "قصة زواج" (ماريدج ستوري).

– "ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون آتايم إن هوليوود).

– "طفيلي" (بارازايت).

– (نايفز أوت).

– "1917".

أفضل سيناريو مقتبس

– "الأيرلندي" (ذي أيرشمان).

– "جوجو الأرنب" (جوجو رابيت).

– "الجوكر".

– "نساء صغيرات" (ليتل ومن).

– "الباباوان" (ذا تو بوبس).

أفضل فيلم رسوم متحركة

– "كيف تروض تنينك: العالم المخفي" (هاو تو ترين يور دراجون: ذا هيدن وورلد).

– "فقدت جسدي" (آي لوست ماي بودي).

– "كلاوس".

– "الحلقة المفقودة" (ميسينج لينك).

– "قصة لعبة: الجزء الرابع" (توي ستوري 4).

أفضل فيلم وثائقي

– "مصنع أمريكي" (أمريكان فاكتوري).

– "الكهف" (ذا كيف).

– "حافة الديمقراطية" (ذا إيدج أوف ديموكراسي).

– "من أجل سما".

– "أرض العسل" (هاني لاند).

أفضل فيلم أجنبي

– "كوربوس كريستي" – بولندا.

– "أرض العسل" (هاني لاند) – مقدونيا الشمالية.

– "البؤساء" (لا ميزرابل) – فرنسا.

– "ألم ومجد" (باين آند جلوري) – إسبانيا.

– "طفيلي" (بارازايت) – كوريا الجنوبية.

أفضل أغنية أصلية

– (آي كانت ليت يو ثرو يور سيلف أواي) – "قصة لعبة: الجزء الرابع" (توي ستوري 4).

– (آي آم جونا لاف مي آجين) – (روكت مان).

– (آي آم ستاندينج ويذ يو) – "انفراجة" (بريكثرو).

– (إنتو ذا أنون) – (فروزن2).

– (ستاند أب) – "هارييت".