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منوعات|تايلاند

شاهد: جندي تايلندي يطلق النار عشوائياً ويقتل 17 شخصا

8/2/2020

قتل جندي تايلندي 17 شخصا على الأقل في إطلاق نار عشوائي بث وقائعه مباشرة على فيسبوك، وفقما أفادت هيئات طوارئ السبت، بينما لا يزال المهاجم محاصرا داخل مجمع تجاري.

وبدأ إطلاق النار في مدينة ناخون راتشاسيما في شمال شرق البلاد في وقت متأخر من بعد ظهر السبت في ثكنة للجيش.

وقتل ثلاثة أشخاص، بينهم جندي واحد على الأقل، عندما فتح الرقيب جاكرابانث توما النار بشكل عشوائي.

وقال الضابط في الشرطة مونكول كوباتسيري "لقد سرق سيارة للجيش وقادها إلى وسط المدينة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجندي استولى على أسلحة من ثكنة الجيش قبل أن يشرع في إطلاق النار في وسط المدينة.

وفي ظل تسارع الأحداث، لم تتمكن الشرطة بعد من تأكيد تقارير إعلامية تفيد بأن المسلح احتجز 16 شخصا كرهائن.

وأظهرت لقطات فيديو وصور انتشرت على الإنترنت مشاهد مروعة في إحدى الطرق الرئيسية في المدينة التي تعرف أيضا باسم كورات.

ونشر المهاجم صورا له على فيسبوك وكتب عدة منشورات على صفحته بينها "هل يجب علي أن استسلم" و"لا أحد بإمكانه الفرار من الموت".

وأظهر فيديو بُث على فيسبوك وحُذف لاحقا المهاجم يقول وقد ارتدى خوذة للجيش داخل سيارة جيب مكشوفة "أنا متعب (…) لا أستطيع أن أرفع إصبعي"، ثم يحرك إصبعه وكأنه يضغط على الزناد.

وتعد تايلند بين الدول الأكثر تسلحاً في العالم لكن نادراً ما ينفّذ عسكريون عمليات إطلاق نار جماعية ضد مدنيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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