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شاهد: أسراب ضخمة من الخفافيش تغزو بلدة أسترالية

8/2/2020

غزت أسراب ضخمة من الخفافيش بلدة إينغهام في ولاية كوينزلاند، شمال شرقي أستراليا.

واجتاحت مئات الآلاف من خفافيش الفاكهة الحدائق العامة في البلدة حتى أن أغصان الأشجار تتحطم من ثقل الخفافيش الجاثمة عليها.

هذا الأمر دفع أولياء الأمور للتفكير في عدم السماح لأبنائهم بالذهاب إلى المدارس لدواع تتعلق بالسلامة، إذ تستقر مستعمرات من الخفافيش في مناطق قريبة.

وتقع المستعمرة الرئيسية لهذه الحيوانات، التي تعرف أيضا باسم الثعالب الطائرة، أسفل طريق يؤدي إلى مستشفيات قريبة، ما دفع مروحيات الطوارئ إلى الهبوط في مكان آخر نظرا لأنها لا يمكن أن تقترب من دون أن تصطدم بالخفافيش.

ويحمي القانون في كوينزلاند الخفافيش، ما يحد من وسائل الحكومة المحلية للتصدي لهذا الغزو.

المصدر : رويترز
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