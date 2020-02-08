إعلان عن "بيع طفلة" يثير غضب التونسيين.. والداخلية تعلق

فوجئ التونسيون بإعلان عن بيع طفلة عمرها ثلاثة سنوات منشور على موقع إلكتروني شهير، ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع التونسي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الموقع التجاري إعلانًا، أواخر الأسبوع الماضي، عن بيع الطفلة مقابل مبلغ 3500 دينار (حوالي 1250 دولارا) مرفق برقم هاتف البائع تحت عنوان "بنات للبيع ".

وجاء في نص الإعلان "بنيّة للبيع اللي بحب يشري يكلمني بنتي عاقلة ومتربية وعمرها 3 سنين".

رئيس منظمة أمن شباب تونس، أيمن القاطري، قال في تصريحات لإذاعة محلية إنه قام بالاتصال شخصيًا بصاحب الإعلان للتثبت منه ولكنه اكتفى بالصمت ثم أغلق هاتفه.

واستغرب غياب المراقبة من طرف أصحاب الموقع الإلكتروني المرخص على الإعلانات الموجودة فيه، مشيرًا إلى أن منظمته أرسلت شكوي إلى وكيل الجمهورية في هذا الغرض.

الداخلية توضح

وأصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانًا، الخميس، قالت فيه إن قسم مكافحة الاتجار بالأشخاص بإدارة الشرطة تحرى عن الأمر وتبين أن صاحب الإعلان طفل عمره 15 عامًا، وعرض شقيقته للبيع بغرض المزاح.

وأضافت الوزارة أنها قامت بإحضار الطفل وسماعه بحضور والدته التي أكدت أن الإعلان نشر دون تحريض من أي شخص وأن صورة الطفلة المضمنة بالإعلان هي لشقيقته.

وأكدت قيام ابنها بحذف الإعلان بعد أن تلقى العديد من المكالمات الهاتفية وتداول الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي.