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شاهد: طائرة "تدهس" قاطرة طائرات وتودي بحياة سائقها

7/2/2020

دهست طائرة ركاب قاطرة طائرات كانت تسحبها في أحد مطارات العاصمة التايلندية بانكوك، ما أسفر عن مقتل قائد القاطرة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل لقطات فيديو للحادث تظهر كيف تعطلت القاطرة الصغيرة أثناء عملية السحب، في حين استمرت الطائرة في تحركها لتدهسها.

وتتبع الطائرة شركة طيران تايلندية منخفضة التكلفة "نوك أير".

وأعربت الشركة في بيان "عن أسفها الشديد" للحادث، مؤكدة أنها نقوم بعملياتها "وفق التزام صارم بمعايير وقواعد السلامة الدولية".

المصدر : الألمانية
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