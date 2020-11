شاهد: طائرة "تدهس" قاطرة طائرات وتودي بحياة سائقها

دهست طائرة ركاب قاطرة طائرات كانت تسحبها في أحد مطارات العاصمة التايلندية بانكوك، ما أسفر عن مقتل قائد القاطرة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل لقطات فيديو للحادث تظهر كيف تعطلت القاطرة الصغيرة أثناء عملية السحب، في حين استمرت الطائرة في تحركها لتدهسها.

#BREAKING The plane of the #Thai airline Nok Air crashed into a tractor pulling it on the taxiway of #Bangkok airport. The tractor driver died, and his assistant, who was also in the cab, was injured. pic.twitter.com/Jgw9d4awVk

— Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल (@PatilSushmit) February 7, 2020