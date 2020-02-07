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تغريم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب "بودرة الأطفال"

مسحوق (بيبي باودر) الذي تنتجه الشركة للأطفال
مسحوق (بيبي باودر) الذي تنتجه الشركة للأطفال
7/2/2020

أمرت محكمة بولاية نيوجيرزي شركة جونسون آند جونسون بدفع تعويضات بقيمة 750 مليون دولار لأربعة مدعين يزعمون أن مسحوق (بيبي باودر) الذي تنتجه الشركة للأطفال تسبب في إصابتهم بالسرطان.

وقالت الشركة ومحام عن المدعين إن مبلغ التعويض سينخفض إلى حوالي 185 مليون دولار بسبب قوانين الولاية.

وخلال مرحلة سابقة من المحاكمة، حملت هيئة محلفين مختلفة شركة جونسون آند جونسون المسؤولية عن إصابة المدعين بالسرطان ومنحتهم 37.2 مليون دولار تعويضا.

وبموجب قانون ولاية نيوجيرزي، يتم تحديد التعويضات العقابية بواقع خمسة أضعاف التعويضات عن الأضرار وذلك وفقا لمحامي المدعين كريس بلاسيتللا.

هذا و قالت شركة جونسون آند جونسون في بيان إنها ستستأنف على وجه السرعة مرحلتي المحاكمة مشيرة إلى وجود "العديد من الأخطاء القانونية التي قدمت لهيئة المحلفين معلومات غير ذات صلة وحالت دون سماعها أدلة مهمة".

وجاء هذا الحكم بعد أن أدلى أليكس جورسكي الرئيس التنفيذي لشركة جونسون آند جونسون بشهادته الشهر الماضي لأول مرة أمام هيئة المحلفين بشأن مزاعم بأن مسحوق (بيبي باودر) يسبب السرطان.

وتواجه الشركة أكثر من 16000 دعوى قضائية تزعم أنها باعت مساحيق ملوثة بمادة الأسبستوس وتقاعست عن تحذير المستخدمين. وتواجه الشركة أيضا تحقيقا جنائيا اتحاديا يتعلق بمدى شفافيتها فيما يتعلق بسلامة المنتجات.

وتنفي شركة جونسون آند جونسون أن يكون مسحوقها يسبب السرطان وتقول إن العديد من الدراسات والاختبارات التي أجرتها الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم أظهرت أنه آمن وخال من مادة الأسبستوس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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