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منوعات|الولايات المتحدة

غريزة الأمومة تنقذ امرأة وطفلها من محاولة سرقة (فيديو)

6/2/2020

خلال أقل من دقيقة، تمكن أحد اللصوص في العاصمة الأمريكية واشنطن، من خطف سيارة امرأة أثناء تعبئتها بالوقود عند إحدى المحطات، بينما كان طفلها جالسًا في المقعد الخلفي.

وأظهرت لقطات من كاميرا المراقبة، كيف استغل اللص لحظة نزول الأم وتركها باب السيارة مفتوحًا والمحرك يعمل ثم قيادته للسيارة بشكل مفاجئ.

كما أظهرت التسجيلات محاولات الأم التشبث بباب خزان وقود السيارة أثناء ابتعاد اللص بها لإنقاذ طفلها، حتى جُرت لمسافة في الشارع وهي تصرخ "لقد أخذ طفلي"، وكاد السارق أن يدهسها.

وبعد حوالي نصف ميل تقريبًا، تخلى اللص عن السيارة وتركها في الشارع بعدما نبهه صراخ الأم بأن هناك طفلًا بالداخل.

وقالت شرطة العاصمة إن الطفل والأم كليهما لم يصب بأذى، بينما ما زالت تبحث عن المشتبه به.

وقال شاهد عيان لمحطة "إيه بي سي 7 نيوز"، إنه رأى السارق يركب سيارة أخرى وغادر على الفور، عقب تخليه عن سيارة الدفع الرباعي الخاصة بالأم.

المصدر : إيه بي سي نيوز
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