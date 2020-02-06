البث الحي
منوعات

شاهد: هدية مميزة من صديقة رونالدو في عيد ميلاده

6/2/2020

نشرت جورجينا رودريغيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "انستغرام" أثناء استقباله سيارة هدية له بمناسبة عيد ميلاده الـ 35.

وبدا من المقطع المنشور عبر "انستغرام" تفاجأ رونالدو أثناء خروجه من أحد المطاعم في إيطاليا، عندما قامت زوجته جورجينا بانتظاره لتقوم بإهدائه سيارة، وسط بعض الأصدقاء الذين هنأوه.

ونشرت جورجينا المقطع معلقة: "تهانينا يا رجل حياتي".

وتعد السيارة التي أهدتها جورجينا لرونالدو من طراز مرسيدس AMG G 63 المضادة للتضاريس، والتي تبلغ قوتها أكثر من 500 حصان.

وأثار مقطع الفيديو المنشور تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بما قامت به جورجينا.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)