شاهد: هدية مميزة من صديقة رونالدو في عيد ميلاده

نشرت جورجينا رودريغيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "انستغرام" أثناء استقباله سيارة هدية له بمناسبة عيد ميلاده الـ 35.

وبدا من المقطع المنشور عبر "انستغرام" تفاجأ رونالدو أثناء خروجه من أحد المطاعم في إيطاليا، عندما قامت زوجته جورجينا بانتظاره لتقوم بإهدائه سيارة، وسط بعض الأصدقاء الذين هنأوه.

ونشرت جورجينا المقطع معلقة: "تهانينا يا رجل حياتي".

وتعد السيارة التي أهدتها جورجينا لرونالدو من طراز مرسيدس AMG G 63 المضادة للتضاريس، والتي تبلغ قوتها أكثر من 500 حصان.

وأثار مقطع الفيديو المنشور تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بما قامت به جورجينا.