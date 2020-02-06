"حسن شاكوش" يتفوق على إيلون ماسك ويتصدر تويتر

كشف موقع ساوند كلاود، المتخصص في الصوتيات، عن قائمة الأغاني والموسيقى الأكثر استماعًا عبر الموقع خلال الأسبوع الجاري، حيث جاءت 3 أغاني عربية ضمن أكثر 30 أغنية استماعًا بالموقع.

وجاءت الأغاني العربية بالقائمة جميعها مصرية، وضمت الآتي:

أغنية مهرجان بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كامل (المركز الثاني).

أغنية مهرجان شمس المجرة لحسن شاكوش وعمر كامل (المركز الثامن).

أغنية سالمونيلا لتميم يونس (المركز الثامن عشر).

وغرّد رجل الأعمال إيلون ماسك، عبر تويتر مفتخرًا بوصول أغنيته الجديدة "لا تشكك في طاقتك" إلى المركز الثامن في القائمة، مضيفًا في تغريدة أخرى بأنه سيضيف ذلك الإنجاز إلى سيرته الذاتية على موقع "لينكد-إن" المتخصص في التوظيف والأعمال.

ودفعت تلك التغريدة إلى أن يقفز اسم المغني الشعبي #حسن_شاكوش ليصبح ضمن الأعلى تفاعلًا على تويتر.