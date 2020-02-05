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حيل بسيطة لمشاهدة يوتيوب بدون إعلانات

طرق سهلة تساعد مستخدمي يوتيوب على مشاهدة المقاطع الطويلة دون فواصل إعلانية
طرق سهلة تساعد مستخدمي يوتيوب على مشاهدة المقاطع الطويلة دون فواصل إعلانية
5/2/2020

حققت شركة يوتيوب أكثر من 15 مليار دولار من عائدات الإعلانات في عام 2019. ومع زيادة إقبال المعلنين على الترويج لمنتجاتهم عبر يوتيوب، بدأ صبر بعض المستخدمين ينفد من كثرة الإعلانات.

مدون التقنية السعودي عبد العزيز الحمادي، شارك مقطعا على صفحته بتويتر حول طريقة مشاهدة مقاطع يوتيوب بدون إعلانات. ويمكن استخدام هذه الطريقة على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المكتبي أو الأجهزة اللوحية.

تتمثل الطريقة في وضع علامة "شرطة" _ بعد حرف t في رابط الفيديو ثم إعادة تشغيل الرابط بعد الإضافة.

مثال:

الرابط قبل الإضافة:

https://www.youtube.com/watch?v=kkZxYPpfAuw

الرابط بعد الإضافة:

https://www.yout-ube.com/watch?v=kkZxYPpfAuw

إضافة (-) إلى الرابط تمكنك من مشاهدة الفيديو بدون إعلانات

 

وتوجد طريقة أخرى لمشاهدة الفيديو من خلال تحميل الفيديو من موقع يوتيوب.

الطريقة:

مسح كل الحروف قبل كلمة يوتيوب في الرابط وإضافة ss ثم إعادة تشغيل الرابط، وتنزيل الفيديو على جهاز الكمبيوتر.

مثال:

الرابط قبل الإضافة:

https://www.youtube.com/watch?v=kkZxYPpfAuw

الرابط بعد الإضافة:

ssyoutube.com/watch?v=kkZxYPpfAuw

ثم الضغط على تنزيل Download.

أسهل طريقة لتحميل الفيديوهات من يوتيوب

 

كما يتيح موقع يوتيوب الاشتراك في النسخة المدفوعة من يوتيوب، وهي YouTube Premium المعروفة سابقا  باسم YouTube Red ، والتي تتيح مشاهدة كل الفيديوهات بدون إعلانات، وأيضا خدمة الاستماع إلى الموسيقى بدون إعلانات YouTube Music Premium، وتوفر يوتيوب إمكانية تجربة يوتيوب بريميم لمدة شهر مجانا ثم الاشتراك شهريا.

ويتيح الاشتراك في خدمة يوتيوب بريميم كل من المزايا التالية: مشاهدة ملايين الفيديوهات بدون إعلانات، تنزيل الفيديوهات وقوائم التشغيل على الأجهزة الجوّالة لمشاهدتها بلا إنترنت، الاستمرار في تشغيل الفيديوهات على جهازك الجوّال أثناء استخدام تطبيقات أخرى أو عندما تكون الشاشة مُغلقة، الحصول على اشتراك مجاني في YouTube Music Premium.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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