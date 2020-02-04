شاهد: شاكيرا تشعل مواقع التواصل بـ "زغرودة" السوبر الأمريكي

أثارت المغنية الكولومبية شاكيرا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطلقت "زغرودة" في العرض الذي قدمته خلال مباراة السوبر لكرة القدم الأمريكية.

المغردون الأمريكيون والأوربيون لم يفهموا البعد الثقافي "لزغرودة" شاكيرا، لكن حسابا يتابع كرة القدم الأمريكية وصف "الزغرودة" بأنها "أعظم لحظة في تاريخ السوبر بول"

فيما أثارت ردودا وتعليقات من مغردين عرب.

https://twitter.com/davidfcknbanner/status/1224139427628441600?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/davidfcknbanner/status/1224139427628441600?ref_src=twsrc%5Etfw

ونشر مستخدمو مواقع التواصل عددا من التعليقات الكوميدية على ما قامت به شاكيرا خلال الحفل.