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شاهد: شاكيرا تشعل مواقع التواصل بـ "زغرودة" السوبر الأمريكي

4/2/2020

أثارت المغنية الكولومبية شاكيرا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطلقت "زغرودة" في العرض الذي قدمته خلال مباراة السوبر لكرة القدم الأمريكية.

المغردون الأمريكيون والأوربيون لم يفهموا البعد الثقافي "لزغرودة" شاكيرا، لكن حسابا يتابع كرة القدم الأمريكية وصف "الزغرودة" بأنها "أعظم لحظة في تاريخ السوبر بول"

فيما أثارت ردودا وتعليقات من مغردين عرب.

https://twitter.com/davidfcknbanner/status/1224139427628441600?ref_src=twsrc%5Etfw

 

https://twitter.com/davidfcknbanner/status/1224139427628441600?ref_src=twsrc%5Etfw

ونشر مستخدمو مواقع التواصل عددا من التعليقات الكوميدية على ما قامت به شاكيرا خلال الحفل.

 

المصدر : مواقع التواصل
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