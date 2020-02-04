البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

ترمب يحذف تغريدة تهنئة على تويتر أثارت سخرية واسعة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
4/2/2020

أثارت تغريدة على تويتر للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جدلًا وتساؤلات وسخرية واسعة عن مدى متابعة ترمب لكرة القدم الأمريكية.

وهنأ ترمب في تغريدته، فريق "كانساس سيتي تشيفز" ببطولة "سوبر بول" 2020 بعدما فاز على نظيره "سان فرانسيسكو 49" في المباراة التي أقيمت بولاية فلوريدا باستاد هارد روك، بعدما تمكن من الفوز عليه لأول مرة منذ 50 عامًا.

وكتب ترمب "أهنئ فريق كانساس سيتي تشيفز علي لعبه الرائع والعودة المميزة رغم الضغط الهائل. أحسنتم تمثيل ولاية كنساس العظيمة، بل في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية كلها، هذا حقًا رائع، وبلدكم فخورة بكم".

ولم تمر إلا دقائق قليلة، وقام ترمب بحذف التغريدة بعد أن تدارك الخطأ الذي وقع فيه، إذ إن الفريق الذي هنأه لا يمثل ولاية كنساس بل ولاية ميسوري. وكتب قائلًا "أهنئ فريق كانساس سيتي تشيفز علي لعبه الرائع والعودة المميزة رغم الضغط الهائل، نحن جميعًا فخورون بكم وبولاية ميسوري العظيمة، أنتم أبطال بالفعل".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من منوعات

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)