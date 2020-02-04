الموت يغيب الممثلة المصرية نادية لطفي

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، ظهر اليوم الثلاثاء، وفاة الفنانة نادية لطفي، عن عمر يناهز 83 عامًا بعد صراع مع المرض.

وفور الإعلان عن نبأ الوفاة، تصدر وسم باسم الفنانة الراحلة (#ناديه_لطفي) موقع تويتر في مصر، وتحول إلى ساحة نعي لنجمة ستينيات القرن الماضي.

وكانت الفنانة قد دخلت في غيبوبة، الأربعاء الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية، حيث كانت تعاني من ضيق في التنفس، ثم دخلت بعدها العناية المركزة، ومُنعت عنها الزيارات.

وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت في وقت سابق عن مديرة أعمال الفنانة الراحلة، أن نادية لطفي فقدت الوعي ودخلت في غيبوبة الآن، وأن وضعها الصحي حاليا بات حرجا للغاية.

واحتفلت نادية لطفي –اسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق- احتفلت بعيد ميلادها الثالث والثمانين في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

واختارت اسم "نادية لطفي" اقتباسا من رواية (لا أنام) للكاتب إحسان عبد القدوس والتي تحولت إلى فيلم سينمائي بطولة فاتن حمامة عام 1957.

وكان أول ظهور سينمائي لنادية لطفي في فيلم "سلطان" أمام الممثل الراحل فريد شوقي عام 1958.

شاركت في بطولة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية، ومنها: الخطايا والنظارة السوداء وللرجال فقط والناصر صلاح الدين والسمان والخريف وعدو المرأة وقصر الشوق والمومياء وأبي فوق الشجرة.

قدمت بعد ذلك العديد من الأفلام كان آخرها "الأب الشرعي" في عام 1988 أمام محمود ياسين، وكان آخر ظهور فني لها بمسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993.

حصلت نادية لطفي على عشرات الجوائز خلال مشوارها الفني، وتزوجت 3 مرات جميعها من خارج الوسط الفني وأنجبت ابنها الوحيد أحمد من أول أزواجها الضابط البحري عادل البشاري.

إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت منذ قليل الفنانة نادية لطفي عن عمر يناهز الـ83 عامًا بعد صراع مع المرض

نسألكم الفاتحة و الدعاء #نادية_لطفي — Tamer Hosny (@tamerhosny) February 4, 2020

بعد أيام من رحيل ماجدة الصباحي… وفاة الفنانة #نادية_لطفي عن عمر 83 بعد مسيرة حافلة بالنجاح

وداعاً آخر فنانات الزمن الجميل pic.twitter.com/oylAylT8TL — Imane Ibrahim🇱🇧 (@ImaneIbrahim1) February 4, 2020

لم تكن فقط "الحلوه" التي غني لها حليم، لكنها كانت زمن من الفن و الثقافه و الوطنيه. تترك نجوميتها لتكون بجوار الجرحي في ٥٦، تهب لتسجيل مذابح صابرا و شاتيلا و تجوب العالم دعما للقضيه الفلسطينيه. رحلت ناديه لطفي. زمن كامل من الفن رحل معها. @CairoAlaan #نادية_لطفي pic.twitter.com/byby9wCEa0 — Lamees elhadidi (@lameesh) February 4, 2020

اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها و اغفر لنا و لها الله يرحمها 🙏🏻 #نادية_لطفي pic.twitter.com/VzXiJcbgZC — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) February 4, 2020

https://twitter.com/_Aelor/status/1224652794193424385?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Mo7amed7assan91/status/1224663544676876288?ref_src=twsrc%5Etfw