دليلك لتغيير ديكور المنزل بأقل تكلفة

مهما بذلنا من مجهود في تصميم البيت وتنسيق أركانه، إلا أننا نشعر مع الوقت بالملل والرتابة، وقد تحول "الميزانية" دون عمل التغيير اللازم، فكيف يمكن تغيير ديكور المنزل بأقل تكلفة؟

تُوصي ليليان الملاح مصممة ديكور داخلي بلمسات بسيطة لإجراء تغيير حقيقي في شكل المنزل دون إنفاق مبلغ كبير، وذلك في كل أنحاء المنزل.

التغيير لا يحتاج لميزانية ضخمة ولكن لمسات جمالية بسيطة

الصالة

أسرع وأبسط تغيير هو تغيير وسائد الأرائك في غرفة الاستقبال أو الضيوف، ولو بالإمكان تغيير فرش الأرائك نفسها، بالإضافة إلى وضع اكسسورات جديدة متناسقة، واستخدام لوحات جذابة، وتغيير السجادة أمام الأنتريه، ويمكن وضع ستارة سميكة إضافية في الشتاء والاستغناء عنها في الصيف، والاكتفاء بالستارة الخفيفة لتمنح المنزل الهواء والضوء.

تغيير الوسائد يعطي انطباعا بتغيير ديكور المنزل

الاهتمام بتنسيق الألوان والبساطة في غرفة المعيشة

مدخل البيت

تتحكم مساحة المدخل في طبيعة التغيير المنشود، يمكن عمل طلاء بسيط أو وضع ورق حائط، وتساعد المرآة عند المدخل في إضفاء شعور بالاتساع والتغيير، ومن أجمل الطرق للتزين عند المدخل الاستعانة بالنباتات المنزلية أو الورد، وتزيين منطقة المدخل باكسسورات المدخل.

المرآة تجمل مدخل المنزل

غرف النوم

تتبدل الغرفة مع اختيار ألوان مبهجة لمفارش السرير والوسائد. كما يمكن وضع مقعد أو طاولة أمام السرير مثل الفنادق، ووضع شموع عليه.

يفضل أن تكون الستارة ناعمة وبسيطة، ويمكن وضع ورق حائط وراء السرير إن أمكن، كما يمكن وضع النباتات المسموح باستخدامها صحيا في غرف النوم.

مفرش السرير قد يغير شغل غرفة النوم تماما

نموذج آخر لغرفة نوم تلعب المفروشات دورا رئيسيا في شكل الديكور

غرف الأطفال

يبتهج الأطفال بتزيين الغرفة من لوحاتهم أو مشغولاتهم اليدوية، كما يمكن إعادة تدوير الكثير من الأدوات المنزلية بحيث تصبح قطعا للزينة تُجمل الغرفة. ومن الضروري ألا يكون الأثاث ذا زوايا حادة، ويفضل أن تكون السجادة سميكة والأرض غير قاسية لحماية الأولاد أثناء اللعب.

ومن الخطأ الشائع جعل غرف البنات وردية وغرف الأولاد باللون الأزرق الفاتح، والدليل على ذلك هو أن كثير من البنات يرتدين اللون الأزرق الفاتح. وفي حال الغرف المشتركة يمكن الاستعانة بألوان الباستيل الزاهية.

تصميم بسيط لغرفة أطفال يعتمد على تباين الألوان والتزيين بلوحات مرسومة يدويا

المطبخ

لمسات بسيطة يمكن أن تجعل المطبخ مفعما بالحياة، مثل وضع ستارة بسيطة على شباك المطبخ، وتغيير ألوان كراسي طاولة المطبخ، ووضع إكسسورات مناسبة، واختيار ألوان فوط زاهية، ووضع سجادة بسيطة بلون عصري.

لمسة جمالية لستارة المطبخ

الحمامات

من أسهل أركان المنزل هو الحمام، ويمكن أن يؤدي الحرص على نظافته مع وضع إكسسورات بسيطة إلى إعطاء لمسة جمالية، مثل وضع شموع ومعطر، وتغيير ألوان المناشف، كما يمكن وضع سجادة في حوض الاستحمام ضد الماء بلون جميل.

الشموع والمناشف وسيلة بسيطة لتزيين الحمامات

وتلخص ليليان نصائحها في الاهتمام بالبساطة في تنسيق المنزل، والحرص على استخدام الألوان الجذابة والاكسسورات في أرجائه، واستخدام النباتات المنزلية لإحداث تغييرات ملموسة دون تكلفة كبيرة.

الزهور والنباتات تمنح البيت لمسة جمال وإحساس بالبركة والخير

أما عن المساحات الضيقة، فتوصي ليليان ببعض الأمور البسيطة التي تعطي إحساسا باتساع الغرف الضيقة، مثل استخدام المرايا، واختيار مفرش السرير بحجم مساو للسرير وليس ضخما، واستخدام الألوان الفاتحة، والاستغناء عن قطع الأثاث غير الضرورية.

نموذج لتزيين النوافذ في مدينة شفشاون المغربية