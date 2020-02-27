البث الحي
منوعات

مدونو الألعاب يحتفلون باستعادة قناتين على يوتيوب بعد اختراقهما

مدونا الألعاب الشهيرين ماهر ومنار
مدونا الألعاب الشهيرين ماهر ومنار
27/2/2020

احتفل عشاق الألعاب الإلكترونية هذا الأسبوع باستعادة قناتين مسروقتين لاثنين من أشهر مدوني الألعاب العرب على يوتيوب.

وتعرضت قناتا "سيريان جيمر" syrian gamer التي تحتوي على 660 ألف مشترك، ثم قناة "ماهركو" maherco، التي تضم ما يقرب من مليون ونصف المليون مشترك للاختراق بنفس الطريقة تقريبًا.

وقام موقع الجزيرة مباشر بتغطية واقعة السرقة ضمن اهتمامه مؤخرا بصحافة الألعاب.

كما تضامن مدونو الألعاب العرب مع صاحبي القناتين المسروقتين، وتكاتفوا في تواصلهم مع شركة غوغل لإرجاع الحقوق لأصحابها.

وعبر مدونا الألعاب الأردني ماهر صاحب قناة (ماهركو) والسوري الشهير منار صاحب قناة (سيريان جيمر) عن فرحتهما باسترداد  قناتيهما، وتوجها بالشكر لدعم المتابعين، وزملائهم من أصحاب القنوات الذين شكلوا فريقا للدعم الفني للتواصل مع فريق يوتيوب للدعم.

وكان قد تم اختراق القناتين من خلال إرسال رسالة باسم شركة وهمية لعدد من أصحاب القنوات الشهيرة، واختص كلا منهما بالشكر والثناء على المحتوى الذي يقدمه عبر قناته، وطلب منهم الإعلان عن برنامج يخص الشركة عبر قنواتهم مقابل مبلغ مادي جيد.

وبعد الاتفاق على الإعلان، طلب منهم تنزيل البرنامج لمشاهدته ثم الإعلان عنه، وبعد الضغط على الرابط، تمكن الهاكر من اختراق أجهزتهم، وتغيير البريد الإلكتروني الخاص بالقنوات، ثم استولى عليها بشكل كامل.

ماهر يحتفل بعودة قناته

 

اقرأ أيضا:

سرقة أشهر قنوات الألعاب على يوتيوب.. كيف تم الاختراق؟

سعودي يفوز ببطولة العالم في إكس بوكس 2020 (فيديو)

كيف تحمي ابنك من إدمان الألعاب الإلكترونية بدون حرمان؟

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)