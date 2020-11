"لستُ فيروسا".. صيني يتحدى العنصرية بإيطاليا بعد تفشي كورونا (فيديو)

لجا شاب صيني من مدينة ووهان ويقيم في إيطاليا، إلى طريقة مبدعة لإبراز العنصرية ضد الصينيين في إيطاليا عقب انتشار فيروس كورونا وتسجيل كثير من حالات الإصابة بالوباء في إيطاليا.

وحاول الشاب الصيني ماسيميليانو جيانغ، لفت انتباه المواطنين الإيطاليين وكشف العنصرية، إذ وقف في شارع عام بأحد الميادين المشهورة في مدينة فلورنسا الإيطالية معصوب العينين ومعه لافتة كتب عليها "أنا لست فيروسًا، أنا إنسان، لا تتحاملوا عليّ".

وألهمت وقائع العنصرية التي يتعرض لها الصينيون بعد انتشار فيروس كورونا "جيانغ" لإنتاج مقطع الفيديو الذي قامت بنشره UGIC وهي إحدى الجمعيات الشبابية الصينية الإيطالية.

وكتب جيانغ اللافتة بثلاث لغات مختلفة هي الصينية والإيطالية والإنجليزية، وتفاجأ من ردود فعل المواطنين والسياح في المنطقة.

ولاقى الفيديو المنشور على منصات التواصل الاجتماعي في الثاني من فبراير/شباط 2020، تفاعلًا واسعًا، وعاد المقطع للتداول على مستوى واسع بعد انتشار كورونا في إيطاليا.

وفي الأيام القليلة الماضية، أصبحت إيطاليا أكثر بلدان أوربا تضررًا من فيروس كورونا، وتم تسجيل أكثر من 300 إصابة و12 حالة وفاة، بينما أودى كورونا بحياة 2744 شخصًا داخل الصين حتى الآن.

