غضب وخوف بعد فرار مصابة بفيروس كورونا من ووهان إلى بيجين

أثارت واقعة فرار مدانة سابقة من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، إلى العاصمة بيجين، حيث تم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، غضبا في الصين.

وكان قد جرى وقف جميع الرحلات الجوية ورحلات القطارات والحافلات وتحركات السيارات الخاصة في مدينة ووهان، التي سجلت أول حالات إصابة بكورونا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووصلت السيدة إلى بيجين السبت الماضي، وانتقلت إلى منزل أسرتها في منطقة دونغشيانغ.

وأفادت صحيفة بيبولز ديلي بأن المسافرة بصفتها من ووهان، كانت تخضع لمراقبة من السلطات ونقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف بعد إصابتها بالحمى بعد وصولها بيجين. وجرى تشخيص إصابتها بفيروس كورونا الإثنين الماضي.

وتسببت هذه الواقعة في إثارة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل المستخدمون حول كيفية تمكن أسرتها من إخراجها من مدينة ووهان.

وقال ينغ يونغ سكرتير لجنة الحزب الإقليمي بإقليم هوبي إنه جرى فتح تحقيق بشأن فرار السيدة.

وحول ما تردد عن أن أسرتها لها صلة بشخصيات سياسية، قال ينغ إنه يجب تطبيق القوانين والقواعد على "أي شخص".

وكانت السلطات الصحية في الصين أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 2744 حالة بعد تسجيل 29 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 334 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1595.

في غضون ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تأجيل مناورات عسكرية مشتركة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذه أول مرة تعلن فيها واشنطن وسول تعديل موعد إجراء مناورتهما المشتركة بسبب أمور تتعلق بالصحة.