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شاهد: لحظة سقوط نيزك أضاء سماء أريزونا الأمريكية

نيزك يضئ ليل أريزونا
نيزك يضئ ليل أريزونا
27/2/2020

تداول ناشطون أمريكيون، مقاطع فيديو فريدة تظهر لحظة سقوط كرة نارية (نيزك) أضاءت سماء مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية فجر أمس الأربعاء.

وتلقت جمعية النيازك الأمريكية، تقارير متعددة عن روية شهاب أضاء سماء أريزونا وشوهد من ولايات أخرى مجاورة.

ورصدت كاميرات عديدة معظمها مثبتة خارج أبواب المنازل، اللحظة النادرة قبل شروق شمس يوم الأربعاء.

وقال مسؤول في الجمعية الأمريكية إن النيزك الساطع شوهد من جنوب كاليفورنيا وجنوب يوتا وأريزونا.

وقال مسؤول آخر إنه يمكن رؤية الشهب في أي وقت تقريبًا من العام، لكن شهر فبراير/شباط يميل إلى أن يكون أكثر نشاطًا في ظهور الكرات النارية.

وسبب نشاط النيازك في هذا الشهر، لا يزال غير مفهوم تمامًا حتى الآن، لكن نشاط الشهب يشهد تراجعًا دومًا مع حلول أبريل/نيسان.

المصدر : إي بي سي + الجزيرة مباشر
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