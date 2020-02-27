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دراسة: ربع الفرنسيين لا يستحمون يوميا

27/2/2020

أظهرت دراسة أن ربع الفرنسيين لا يستحمون يوميا، في نتائج صادمة تتزامن مع انتشار الفيروس كورونا.

وبينت الدراسة، التي أجرتها المعهد الفرنسي للرأي العام (إيفوب)، أن "76 % فقط يستحمون بشكل كامل يوميا".

وأظهرت الدراسة أن النساء (81 %) يعتنين بنظافتهن الشخصية أكثر من الرجال (71 %). وتتدنى النسبة لدى الرجال عندما يكونون عاطلين عن العمل (60 %) و"ريفيين" (59 %) وفي سن 65 عاما وما فوق (57 %).

كما بينت الدراسة، التي نشرت نتائجها صحيفة "لو باريزيان"، أن ربع الفرنسيين (25 %) "يغسلون اليدين بعد التمخط"، في دليل على "جهل القواعد الصحية الأساسية، رغم رسائل الصحة العامة (الموجهة للعامة) وأجواء انتشار الفيروسات السائدة حاليا".

كما أن 37 % من الأشخاص فقط يغسلون أيديهم لدى الخروج من وسائل النقل العام، فيما يفعل ذلك 71 % إثر الخروج من المراحيض.

وأجريت الدراسة على عينة من 2005 أشخاص في سن الثامنة عشرة وما فوق بين 31 من يناير/ كانون الثاني و3 من فبراير/ شباط لحساب شركة متخصصة في تنظيف المساكن غير المستوفية لشروط السكن.

المصدر : الفرنسية
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